El psicólogo forense que ha examinado a María del Monte e Inma Casal confirma que padecen ansiedad, depresión y sensación de angustia

A pesar de que han pasado casi once meses de la terrible noche en la que ocho encapuchados asaltaron su chalet, María del Monte e Inmaculada Casal siguen atemorizadas y arrastrando las secuelas psicológicas que les dejó el impactante robo, al frente del cual presuntamente estaría el sobrino de la cantante, Antonio Tejado, que desde el pasado 20 de mayo está fuera de prisión, en libertad provisional sin fianza.

Por petición de su abogado defensor, Francisco Baena Bocanegra, María del Monte y su pareja se han sometido a un reconocimiento por parte de un psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal, que recientemente habría remitido su informe resolutivo al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla. Dicho informe, al que ha tenido acceso el periódico Diario de Sevilla, habría confirmado el daño psicológico que ambas tienen como consecuencia directa de la "vivencia psicotraumática sufrida" tras el robo en su casa.

Además, alude a que tanto María del Monte como Inma padecen trastorno adaptativo por estrés, que en el caso de la cantante se concreta en ansiedad y sensación de temor, mientras que Inma Casal además estaría atravesando una depresión en una intensidad "moderada/importante", a la que se suma sensación de angustia y temor al recordar el asalto sufrido. Lesiones psicológicas, recoge el diario directamente del informe, "por las que a día de hoy se encuentran en tratamiento".

La declaración en el juzgado de María del Monte realizada el pasado 16 de febrero, tremendamente estremecedora, ya daba cuenta del impacto y el pánico que se vivió en aquel hogar esa fatídica madrugada, pues tras despertarse a consecuencia de un fuerte impacto, María vio cómo los ladrones se cebaban con su mujer mientras a ella le ofrecían agua: "Me dio un empujón y me dijo: 'Tienes tres minutos para abrir la caja fuerte o me llevo a la niña y la mato'", relató.

"Volver a revivir esto en los juzgados es muy duro", decía la cantante afectada, tras lo que confesó que llegó a temer por su vida y la de sus seres queridos durante el ataque. "Todo el tiempo estuvimos boca abajo y con una almohada en la cabeza", explicaron traumatizadas al juez, al que informaron que los asaltantes, con ellas inmovilizadas en esa posición, les golpeaban en la espalda cada veinte segundos.

Según informa también Diario de Sevilla, parece que Damaris, la empleada del hogar que en aquel momento se encontraba en la casa y que también fue agredida, finalmente se ha personado como acusación particular y también se someterá al dictamen del forense para evaluar sus daños psicológicos. Con ella, serían cinco las víctimas del robo, incluyendo, además de María e Inma, al marido de ésta y su hija, que se encontraban esa noche en casa.