Antonio Tejado, pillado en "actitud cariñosa" con una camarera tras salir de la cárcel: "¿Está su novia al tanto?"

Fue el pasado 20 de mayo, tras más de tres meses en prisión, cuando Antonio Tejado consiguió la libertad provisional sin fianza por el robo en casa de su tía, María del Monte. Tras su salida de la cárcel de Sevilla I no ha visto ni a su tía ni a Inmaculada Casal, la mujer de esta, pues el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 16 de la capital hispalense le interpuso una orden de alejamiento junto al resto de investigados. Alrededor de un mes después, el ex de Chayo Mohedano ha sido visto en "actitud cariñosa" con una mujer que no es su novia.

"¿Estaba su novia al tanto de estos movimientos?", se ha preguntado, por tanto, Gema López ese martes en Espejo Público. Han asegurado que el ex guardia civil, que mantiene una relación sentimental con Samara Terrón desde finales de 2021, fue visto el pasado viernes, alrededor de las cinco y media de la tarde, "solo en un bar de copas". Concretamente, "en la esquina de una barra tomándose un refresco".

Según el paparazzi Raúl García, no todo quedó ahí: "Antonio Tejado estaba en una actitud muy cariñosa con una de las camareras". Además, "Le compra a esa camarera un vestido en una tiendecita que hay dentro de ese bar".

La noche para Antonio Tejado continuó animándose: "Hay un grupo flamenco en el bar. El señor toca la guitarra y Antonio Tejado, alegre que estaba, le dice que si le acompaña él canta. Terminan los dos cantando en el bar".

Ante una gran expectación mediática, Antonio Tejado abandonó hace alrededor de un mes la prisión de Sevilla I, donde permanecía de forma provisional desde febrero. Desde entonces cumple una serie de medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer regularmente ante el juez los días 7 y 21 de cada mes (además de la orden de alejamiento contra María, Inmaculada, la hija de esta, su novio y la empleada del hogar del matrimonio).

Actualmente, está aislado telefónicamente: "Todas las conversaciones profesionales y personales pasan por la madre. Ha decidido romper con su pasado. No se fía de nadie. Vive su vida aislado. Cualquier conversación que pueda tener, tienes que llamar a la madre", ha apuntado también Miquel Valls.