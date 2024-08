Ben Affleck y Jennifer Lopez llevan desde hace meses lidiando con los rumores sobre el final de su matrimonio. Desde que la cantante acudiera sola a la Met Gala, guarda silencio. También él. Sin embargo, las sospechas crecen con el goteo de informaciones: ya no viven juntos, no han celebrado su aniversario y JLo ya no luce el anillo. No es de extrañar que la prensa internacional ya deslice cuándo llegará el anuncio oficial de su divorcio.

Una persona cercana al entorno de ambos artistas ha contado a Page Six cuándo confirmarán su separación. "Se espera que la pareja anuncie a finales de verano que su matrimonio terminó oficialmente", informa. Y, teniendo en cuenta que ya termina la primera semana de agosto, parece que el anuncio está al caer. Quizá llegue en pocas semanas, entre septiembre y octubre, y en forma de comunicado, como ya se dijo hace unos días.

La fuente también asegura que tanto el intérprete como la cantante de On the floor se han dejado llevar en este tiempo por la nostalgia: "Ya dejaron atrás todos los asuntos pendientes de hace más de 20 años. Llevaron las cosas hasta el final y ahora saben con certeza que no están hechos el uno para el otro. Ya no hay más preguntas ni respuestas".

Cabe recordar que, el pasado mes de mayo, una persona cercana al actor aseguró al mismo medio que el actor tenía la sensación de que los dos últimos años junto a la diva del Bronx habían sido solo una ilusión: "Si hubiera una manera de divorciarse por motivos de locura temporal, lo haría. Siente que los últimos años fueron solo un sueño febril".

La información sobre la fecha en la que anunciarán la separación llega unos días después de que otra fuente próxima a ambos contara a Daily Mail que los papeles de divorcio se pusieron sobre la mesa en junio. "Finalizaron los papeles del divorcio con ella hace un mes, pero están esperando el momento adecuado para entregarlos", contó. Y añadió: "En ese momento, emitirán un comunicado conjunto en el que dirán cuánto se aman y cómo lucharon para que funcionara, pero no pudieron".

Otra fuente cercana a ellos sostiene que lo han intentado pero que los problemas entre ambos han pesado más que el amor. Lo contó también al citado medio: "La verdad es que al final no han podido llegar a un acuerdo. Lo que tenían antes se ha ido y ambos lo han aceptado".