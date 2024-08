Anabel Pantoja cena con Mariló de la Rubia a espaldas de Isabel Pantoja: "Le va a sentar peor a Agustín"

En el clan Pantoja todo es un hervidero de conflictos pero la que siempre está en mitad de todos los charcos, y parece que sin salpicarse, es Anabel. La pantojita chica es una de las personas que está con sus primos en las buenas y en las malas, y qué decir de Isabel, que la ve como una hija en pleno conflicto con sus hijos. Sin embargo, hay algo que podría no gustarle del todo a la folclórica y que está relacionado con su sobrina y Mariló de la Rubia, quien fuera su amiga más especial hace tan solo un par de meses.

Este viernes hemos conocido que Anabel, que vive a caballo entre Córdoba y Canarias, ha estado de cena con la mismísima Mariló de la Rubia, y sin antes comentárselo a su tía: "Esta información me consta que Isabel Pantoja la desconoce porque es un encuentro que han intentado mantener en secreto y puede que le siente mal, pero le va a sentar peor a su hermano, Agustín Pantoja", ha contado Kike Calleja en Telecinco. Hay que recordar que los malos entendidos y roces que surgieron entre ambos detonaron la amistad especial de la folclórica con su amiga del alma. ("Agustín no quiere que Mariló destaque, tiene celos de su amistad. Está molesto con el protagonismo que tiene", llegó a decir Leticia Requejo hace unos meses).

Sobre la cena de Anabel y Mariló, esta tuvo lugar esta misma semana en Córdoba. Hay que recordar que Mariló es gerente en una clínica cordobesa y que allí precisamente trabaja el fisio David Rodríguez, el padre de la criatura que está esperando Anabel: "El pasado martes por la noche hubo una cena de cinco personas en un restaurante muy conocido de Córdoba. Eran al rededor de las 11 de la noche y entre ellas estaba Mariló y dos personas familia de ella. Me dicen que estaban en un tono distendido, de risas, que se lo pasaban bien... y llama la atención que la persona que estaba allí era Anabel Pantoja con su novio David".

Sobre esta información, la propia Isa Pantoja, presente en el plató en el que colabora, ha dicho, en defensa de su prima: "Yo creo que ella si lo ha hecho en un restaurante es porque o sabe las consecuencias y las asume o no lo ve tan malo. Podría haberlo hecho en una cena íntima y, sin embargo, está en un restaurante donde todo el mundo la puede ver".

E Isa Pi ha sentenciado: "Por una parte, la entiendo porque no debe haber problema en principio. Y, por otra parte, si le sienta mal a mi madre eso es lo que pasa cuando expones cosas que te pueden sentar mal y le pueden doler. A mí también me duelen otras cosas y no pasa nada, ciertos vídeos". Esto último lo ha dicho haciendo referencia al vídeo que la propia Anabel subió grabando la reacción de su tía cuando le contó lo de su embarazo, aunque Isa ya aclaró que las balas no iban por su prima, contra quien no tiene nada malo.

La amistad especial de Pantoja con de la Rubia se conoció a finales de febrero, cuando la madre de Kiko Rivera e Isa Pi fue fotografiada por Córdoba con la mujer que le llevaba la agenda médica y con la que era frecuente que comprara embutidos por la ciudad. Unas imágenes en las que destacaba la sonrisa de Isabel, que salía de su encierro en Cantora y por fin se la veía con una actitud y una vibra diferente. Sin embargo, a Isabel le volvió a pasar lo mismo que tantas otras veces, cuando ha ido perdiendo a la gente que ha estado con ella como si de un familiar de los que no defraudan se tratase.