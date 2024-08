Alerta sobre Julián Muñoz desde el hospital: "En las últimas horas ha tenido recaídas y esta mañana ha empeorado"

Tras unos últimos meses especialmente marcados por el cáncer que sufre, Julián Muñoz volvió a ingresar hace poco más de una semana en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella y la preocupación por su estado de salud ha aumentado en las últimas horas. A sus 76 años cumplidos en noviembre, "ha empeorado bastante".

"Es verdad que está muy grave pero no tanto como se está especulando. Ayer cuando Mayte hacía las declaraciones parecía que había mejorado, pero esta mañana ha empeorado bastante. La familia está muy preocupada y los médicos casi que más", han asegurado este viernes, 9 de agosto, en Espejo Público.

Rappel, amigo de la familia, ya habló hace pocos días de su preocupante estado de salud, y ahora ha dado una actualización al mismo programa de Antena 3: "Sigue en un extremo complicado, con gravedad. Está muy malito, es muy grave lo que tiene, está en el esqueleto, pobrecito. Como una velita que se va apagando y se va apagando. Anda muy poquito porque casi no puede andar. La familia está muy unida con él, está intentando hacerle la vida agradable con mucho cariño. Mayte no le deja ni un momento", ha confesado el vidente.

Hay que recordar que Julián y Mayte se volvieron a casar en enero, cuando al salud del exalcalde ya era delicada, aunque trascendió meses después: "Mayte no se ha aprovechado de Julián en la vida. Ella es una mujer muy enamorada de su marido que le ha cuidado y la cuida muchísimo. Y ella no le ha dejado de querer nunca", ha asegurado Rappel.

Sobre si Isabel Pantoja se ha interesado en la salud de su ex, dice: "Que yo sepa hasta hace dos días, no". Dice que a Julian le puede "doler" que la tonadillera no se interese por él a través de un simple mensaje, aunque añade: "Creo que en estos momentos Julián pasa de todo".

El ex alcalde marbellí lleva más de una semana ingresado y su estado no mejora: "Es una persona mayor con esa enfermedad... Es grave", dijo su nieto este joven en TardeAR. Fran aseguró, eso sí, que Julián no tira la toalla y sigue luchando: "Él quiere seguir tirando para adelante y estamos todos con él". Afirmó también que lo visitan a menudo y hablan con él a diario: "Tiene miedo pero está contento por estar rodeado de los suyos". Y finalizó: "Nosotros solo queremos que esté tranquilo y a gusto, nada más".

Las palabras de Mayte Zaldívar

"Ahí estamos, ya está", dijo también Zaldívar este jueves ante la prensa. Sin entrar en más detalles, los silencios fueron más explícitos que las palabras. "Empeorar no ha empeorado, es el estado de salud que tiene. No ha ido a peor. Él está recibiendo un tratamiento y es verdad que de vez en cuando tiene que ir por los efectos secundarios y entonces tiene que estar ingresado unos días", confesó también su hija Elia a la periodista Giovanna González.