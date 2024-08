El nieto de Julián Muñoz da el último parte médico de su abuelo: "Está ingresado y la situación es muy complicada"

El ex novio de Isabel Pantoja, enfermo de cáncer a sus 76 años, vuelve a estar ingresado en el hospital de Marbella. Fue el pasado viernes cuando sus hijas y su mujer, Mayte Zaldívar, decidieron llevarlo al centro ante un nuevo empeoramiento en su estado de salud. Este lunes, su amigo Rappel hacía saltar las alarmas al desvelar que su vida "se está acabando" y horas después ha sido su nieto, Fran, el encargado de dar el último parte médico de Julián Muñoz: "La situación es muy complicada".

El ex alcalde marbellí lleva cinco días ingresado y su estado no mejora: "Es una persona mayor con esa enfermedad... Es grave", ha dicho el joven en TardeAR. Asegura, eso sí, que Julián no tira la toalla y sigue luchando: "Él quiere seguir tirando para adelante y estamos todos con él". Afirma también que lo visitan a menudo y hablan con él a diario: "Tiene miedo pero está contento por estar rodeado de los suyos". Y finaliza: "Nosotros solo queremos que esté tranquilo y a gusto, nada más".

Unas palabras que confirman lo que avanzaba Rappel unas horas antes: "Está muy malito y poquito a poquito está acabando". El vidente, muy amigo de la familia, les acompaña en estos momentos delicados: "Esta semana iré a verlo. Está con ánimo y rodeado de mucho cariño, porque se ha dado cuenta de verdad de quién le quiere". Y añadió: "Mayte y sus hijas se están portando de maravilla y le están haciendo más amena y más positiva esta época de su vida tan triste. Vive el día a día con la ilusión de ver si al día siguiente se encuentra mejor, pero desgraciadamente está muy malito".