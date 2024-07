El nieto de Julián Muñoz ya da entrevistas en televisión tras bromear con la herencia de su abuelo: "La cosa va a peor"

Los últimos meses están siendo muy complicados para Julián Muñoz (76) debido al cáncer que padece y que ha empeorado en los últimos tiempos. Ni Mayte Zaldívar (67), con quien se ha vuelto a casar, ni sus hijas han ocultado la preocupación por el exedil de Marbella, que hace unos días recordó que tiene "fecha de caducidad". Quien también ha hablado de la salud de su abuelo es su nieto Fran, que hace unas semanas generó un gran revuelo tras hacer una broma sobre la herencia de Julián en redes.

Compartió una imagen en la que aparece él mismo tirado en una cama rodeado de bolsas de basura y añadió el siguiente texto: "Cómo la gente piensa que nos ha dejado mi abuelo". Después, pidió disculpas: "Viendo el revuelo decidí borrar el vídeo porque la broma se saca de contexto", dijo para D Corazón.

"Por supuesto, en ningún momento he intentado reírme de la gente de Marbella. Nací en Marbella, vivo en Marbella. La gente que me conoce sabe cómo soy. Si hay alguien que le ha sentado mal la broma de mi abuelo, decir que lo siento mucho. Ha sido una equivocación y desde aquí quiero pedir disculpas en su nombre y en el de toda la familia", añadió.

Reaparece en 'Mañaneros'

Este miércoles, el joven ha concedido una entrevista para Mañaneros. "Soy un chico normal. Un niño trabajador, común y currante. Soy hijo de Eloísa, hija de Julián y Mayte, soy hostelero. Tengo el mejor ejemplo a seguir que es mi abuela, siguiendo sus pasos", ha dicho en una entrevista por la que no ha cobrado, según han explicado en el programa.

Sobre su abuelo ha tenido estas palabras: "Siempre se ha hablado malamente de mi abuelo. Quiero que se conozca la parte buena y familiar. Mis abuelos son impresionantes. Tenemos nuestras bromas, me habla como un amigo y yo también. Soy el ojito derecho de mi abuelo, y yo encantado". Y ha señalado sobre el ex de Isabel Pantoja: "La gente que lo ve en la tele lo ve como un prepotente, como un señor que va por encima del resto y mi abuelo es lo contrario".

Sin embargo, la persona más especial para él es su abuela: "Mi abuela para mí lo es todo. Me he criado con mi abuela. Me iba a comer de lunes a viernes con ella. Era un pack con mi abuela. Me quedaba en su casa los sábados. Destacaría su carácter y su presencia. Le digo que es nuestra matriarca. Lo que dice mi abuela se hace. No podemos tener mejor referente que ella, por todo lo que ha pasado, ha perdonado y todo lo que ha vivido".

La entrada en prisión de su abuela la recuerda como una de las peores épocas de su vida: "Yo iba bien en los estudios, pero cuando mi abuela entra en prisión me desboco y me pierdo. Pierdo el rumbo por unos años".

Durante la estancia en prisión de sus abuelos, mantuvo el contacto con ellos: "Yo anteriormente había ido a ver a mi abuelo. Me mandaba todas las semanas una carta desde prisión y estaba frito de que me llegara para leerlo".

Sobre el estado de salud de su abuelo, ha sentenciado: "Va a peor la cosa. Es una persona mayor que tiene cáncer de pulmón. Lo acompañamos todos".