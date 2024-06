"Tengo fecha de caducidad": última hora sobre el delicado estado de salud de Julián Muñoz

Desde que se conociera que padecía un "cáncer galopante", la salud de Julián Muñoz está al orden del día. El estado del ex marido de Isabel Pantoja preocupa, y mucho. Más aún, tras sus últimas declaraciones, donde reconoce tener "fecha de caducidad", a pesar de haber esquivado el último ingreso hospitalario después de una semana de cuidados intensivos.

El ex alcalde de Marbella sigue recuperándose en casa junto a su mujer, Mayte Zaldívar, que no se ha separado de él en estas últimas semanas. Protegido del fuerte sol con gafas oscuras, Julián atendía a Luis Rollán este domingo para avanzar la última hora de su estado de salud: "La mejor quimioterapia que tengo son mi familia y mis amigos, pero es una lotería. He podido salir del hospital, pero igual otro día no", contaba en declaraciones a Fiesta, ayudado en todo momento por su nieto mayor. Su familia está siendo su gran fortaleza en esta etapa tan complicada y con el cáncer en su punto más álgido. Julián apenas sale de casa y necesita la ayuda constante de sus seres queridos.

Lo cierto es que, el periodista afirmaba que al marido de Zaldívar "está muy delgado y muy apagado" y que "le cuesta mucho levantarse", aunque parece que está en buenas manos. Según contaba Rollán, los vecinos del ex alcalde se han volcado con su enfermedad: "Me llamó poderosamente la atención el cariño con el que le trata la gente". "Sabe que tiene fecha de caducidad, puede ser mas o menos, pero quiere pasarlo con su familia. Nada de hospitales", completaba Juan Luis Galiacho desde el plató de Telecinco.

Amiga, enfermera, compañera y ahora, de nuevo, esposa. Mayte Zaldívar ha vuelto a convertirse en una persona clave en la vida de Julián Muñoz, del que se divorció tras salir a la luz su relación con Isabel Pantoja. El tiempo curó las heridas, hubo un perdón, un acercamiento y el pasado mes de enero, una boda. La segunda para ellos, que volvieron a convertirse en marido y mujer en el despacho de una notaría en Marbella con dos testigos.

Así, no tardaron en florecer rumores e hipótesis de todo tipo sobre las razones que habían llevado a ambos a pasar por el altar de nuevo. Sobre todo, por Fernando Marcos, el novio de ella hasta el momento, desde hacía 17 años. A esto, el nieto de Julián acalló las malas lenguas: "Ellos se quieren y están juntos, que era el último deseo de mi abuelo".

Precisamente, sobre la boda se pronunciaba Mayte: "Bueno, es que yo creo que he estado toda la vida casada", aseguraba a la par que admitía que intenta pasar el mayor tiempo posible con el ex alcalde para "disfrutar de él y de sus chascarrillos".