Nacho Palau 'pone el cazo' para hablar de su relación con Ricky Martin: "Es muy caliente"

El ex de Miguel Bosé vuelve al 'ataque'. Este viernes será el invitado estrella en el plató de Bea Archidona y Santi Acosta para hablar sobre las últimas informaciones que le atañen: su nueva denuncia contra el artista por incumplimiento en las medidas que atañen a sus hijos menores y también sobre su relación con Ricky Martin. Amigos desde hace años, la relación entre Nacho Palau y el portorriqueño se ha estrechado en las últimas semanas, en las que el valenciano ha acompañado al intérprete de Living la vida loca en su gira musical española. Aseguró entonces que solo eran amigos pero ahora el escultor prefiere jugar al despiste: "Ricky es un hombre muy caliente".

De Viernes ya ha lanzado su adelanto promocional y ha mostrado a Palau hablando de Martin con una sonrisa traviesa: "A Ricky lo conozco desde hace muchos años. Es un bombón de tío, le tengo un montón de cariño". No pasa desapercibido que la entrevista de Palau llega apenas tres días después de que El Español publicara que el escultor tiene una nueva ilusión pero no sería Ricky Martin: se trata de un actor gallego, de nombre Jorge, que prefiere mantener su relación en secreto para que no interfiera con su carrera. Veremos si también habla de esto.

? ¡Es viernes! Nacho Palau se abre con nosotros y nos habla de su tortuosa relación con Miguel Bosé.



? Te esperamos en #DeViernes



? A las 22:00 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta pic.twitter.com/QUf3cPwL1Y — De viernes (@deviernestv) August 8, 2024

De quien sí habla, y sin reparos, es de su ex, Miguel Bosé. Arremete contra el artista y confiesa que le ofreció tratamientos alternativos para tratarse el cáncer de pulmón que padeció hace dos años: "Me parece una barbaridad". Hay que recordar que el autor de Amante Bandido es un reconocido negacionista que lidera movimientos contra los métodos médico-científicos reconocidos mundialmente y ofrece alternativas como clorito de sodio, o lo que es lo mismo, lejía, para tratar autismo, tuberculosis o sida.