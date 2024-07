Nacho Palau demanda a Miguel Bosé por incumplimiento de medidas con sus hijos: "No me deja ejercer de padre"

El escultor valenciano ha ocupado los titulares de los últimos días por su especial amistad con Ricky Martin, al que ha acompañado en varios conciertos de su gira española. Sin embargo, este miércoles da la sorpresa desde la portada de una revista con un tema bien distinto: una nueva batalla judicial con Miguel Bosé. Nacho Palau ha vuelto a demandar al cantante por "incumplimiento de medidas" con respecto a las vacaciones de los hijos de ambos, pues aunque el Tribunal Supremo no los consideró hermanos legalmente, sí estipuló que habían sido criados como tales y debían pasar tiempo juntos.

Y así fue en los primeros meses tras la sentencia. Aunque Telmo e Ivo residen en México con Bosé y Tadeo y Diego en Chelva, Valencia, compartieron tiempo juntos en distintos periodos vacacionales del 2022, algo que no ha vuelto a repetirse. "No me deja ejercer de padre", dice Palau en Lecturas. La citada sentencia determinaba que deben repartirse las vacaciones de los niños como cualquier matrimonio divorciado, y Miguel, según Nacho, está incumpliendo. Bosé le ha ofrecido viajar a Mallorca a gastos pagados para reunirse todos en la isla, pero no deja que Nacho se lleve a los niños a Valencia. "La mitad del periodo vacacional tenía que haber sido en Chelva, pero él no permitió que los hijos que viven con él vinieran conmigo. Mi madre y mi familia se quedaron sin verlos", cuenta Palau.

A pesar del acercamiento entre Bosé y Palau cuando este enfermó de cáncer de pulmón, su relación ahora no es ni cordial ni fluida. El regreso a los tribunales enfriará todavía más las cosas.

El cantante y el artista estuvieron juntos 26 años, en los que fueron padres de dos hijos biológicos cada uno por gestación subrogada. Los menores se criaron juntos como hermanos en sus primeros años de vida hasta la separación de Miguel y Nacho, en 2018. El valenciano luchó por la filiación de los menores en los tribunales, pero fracasó: "Quiero compartir con vosotros este momento difícil. Hoy no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el momento en el que nacieron. Les han dicho que no es verdad aquello que viven y sienten, les han dicho que no son hermanos. Algo terrible. También les han dicho, en contra de lo que ellos saben perfectamente, que no tienen dos papás. Todo estoy después de cinco largos años y muy complicados para todos".