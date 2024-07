Ricky Martín y Nacho Palau, el ex de Miguel Bosé, "cariñosos" en el concierto del cantante en A Coruña

Fue el pasado 9 de julio cuando Ricky Martin actuó en A Coruña y detrás del escenario del Coliseum se vio a una persona conocida. Hablamos de Nacho Palau, el ex de Miguel Bosé con quien el cantante español todavía tiene abierto un litigio judicial por la paternidad de sus cuatro hijos. Precisamente Ricky Martin es padrino de Tadeo, por la amistad que une a los dos cantantes desde hace años.

Sin embargo, la sorpresa radicó hace una semana con la presencia del exconcursante de Supervivientes en el concierto que el puertorriqueño dio en A Coruña. José Manuel Parada ha adelantado esta información este miércoles en Y ahora Sonsoles y ha asegurado que ambos demostraron tener una gran complicidad: "Cariñosos es poco, más. Se quieren muchísimo".

El periodista también ha destacado que "no es normal" que el valenciano viajara con sus dos hijos Ivo y Telmo a la otra punta de España, teniendo en cuenta que la estrella mundial de la canción actúa en Madrid este mismo 17 de julio y en Valencia, la tierra de Nacho, este viernes 19. Palau, que sufrió la muerte de su madre por cáncer en mayo de este año, vive en Chelva con sus dos niños.

Ricky Martin, que se divorció del pintor sueco Jwan Yosef en 2023, forma parte del círculo de amistades de Miguel Bosé desde hace décadas, hasta el punto de que el primero le aconsejó al segundo que recurriera a la gestación subrogada (ilegal en España) para tener hijos. El cantante de La Mordidita, además, es padrino de Tadeo, que vive con su hermano Diego y Miguel en México. Están separados por un océano de Ivo, Telmo y Nacho. En los tribunales Palau lucha por cambiar esta situación y para que los cuatro niños sean reconocidos como hermanos.

Por otro lado, hay que recordar que los últimos tiempos no han sido fáciles para Nacho debido al cáncer de pulmón que sufrió tras su vuelta de Supervivientes 2022 y la muerte de su madre por la misma enfermedad. A finales del año pasado, el escultor anunció que padecía cáncer de nuevo. Durante un tiempo acercó posturas con Bosé, aunque reconoció que seguían distanciados en la entrevista que dio en Telecinco hace unos meses. "De Miguel no te puedes fiar, es muy manipulador, no respeta nada y hace lo que le da la gana", lamentó.