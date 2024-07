Estas últimas semanas, el escultor valenciano ocupaba los titulares por su especial amistad con Ricky Martin y por su nueva batalla judicial con Miguel Bosé. Nacho Palau interpuso una demanda al cantante por "incumplimiento de medidas" con respecto a las vacaciones de los hijos de ambos, pues aunque el Tribunal Supremo no los consideró hermanos legalmente, sí estipuló que habían sido criados como tales y debían pasar tiempo juntos. Sin embargo, este domingo, el ex del intérprete de Amante Bandido reaparecía por primera vez tras la citada querella y en plena vorágine de críticas hacia Bosé por su último acto negacionista.

A las puertas de su vivienda, Palau atendía a los medios e, incluso, les entregaba unas cocacolas para "el calor". El ex de Miguel Bosé evitaba pronunciarse sobre la batalla legal que mantiene con el cantante, pese a que confirmaba que aún no ha tenido respuestas del artista: "Me quedo calladito que estoy más guapo", manifestaba ante las incesantes preguntas de la prensa.

Si bien, expresaba que estaba "bien", lo más llamativo llegaba cuando le cuestionaban sobre su actual situación sentimental. Haciendo oídos sordos, Nacho respondía con una sonrisa sin pronunciar palabra. Y, a veces, el que calla otorga.

Cabe recordar, que la expectación sobre este posible noviazgo entre Ricky Martin y el ex de Miguel Bosé se incrementó cuando él mismo se recorrió 9.000 kilómetros para ver actuar al cantante puertorriqueño en A Coruña. Más aún, el entorno de Palau llegó a asegurar que "hablar de cariño y amistad se queda muy corto, de hecho hay imágenes de ellos dos juntos que van a salir en los próximos días".