Carmen Borrego se rompe en lágrimas al ver un vídeo de su madre: "Es duro"

La entrevista de Bigote Arrocet el pasado viernes en Telecinco ha vuelto a acabar con la paciencia de Carmen Borrego y Terelu Campos, que comen gracias a la misma cadena. Este martes, la primera ha vuelto a hablar del tema en su programa y se ha emocionado especialmente cuando sus compañeros de Vamos a ver han puesto un vídeo de su madre, de cuando esta pasó por Sálvame tras su ruptura con el humorista chileno en 2019. "Es muy duro", ha dicho rota en lágrimas.

Al ver el vídeo en el que su madre hablaba compungida de Edmundo, Borrego se ha roto en lágrimas: "Tengo que sacar la cara por ella porque es de justicia enamorada. Es una mujer enamorada que se sentó en un plató y se abrió en canal, y aun así no la veo ni con odio ni rencor". Sobre Bigote, Carmen asegura que va a decir lo justo sobre él: "No voy a dejar ni un huequecito para que se arrample a contestarme".

Todo por la memoria de la veterana comunicadora, que falleció en septiembre del año pasado a los 82 años: "La que no está es mi madre y la que no se lo merece es mi madre. Nosotras estamos aquí, estamos vivas, y nos podemos defender. Pero ellas no".

La hermana de Terelu, al mismo tiempo, piensa que pese a todo su madre no hablaría mal de él: "Yo te garantizo que aunque hubiera estado aquí no hablaría mal de él, ni permitiría que alguien lo hiciera". Y ha sentenciado: "Quiero que dejen a mi madre descansar, prefiero callarme y tragármelo".

Bigote, en su entrevista del pasado viernes, volvió a hablar mal de las hermanas Campos y lo hizo con los mismos argumentos que ha repetido desde la muerte de la matriarca del clan Campos: "A mí que me digan cuántas veces, en los seis años que yo estuve allá, cuántas veces fue Terelu a casa o Carmen. Que me lo cuenten. Han inventado lo que han querido. Me han dejado muy mal, hablando pestes de mí, como que yo he vivido a expensas de ello...".

Carmen ya le contestó este lunes: "No voy a decir lo que pienso por respeto a la memoria de mi madre. No solo le dio dinero, le dio todo y no consentía que nadie hablara mal de sus hijas ni mal de él. Jamás consintió que nadie hablara mal de él".