Los duros reproches de Carmen Borrego a Gustavo 'El Chófer' tras su fichaje por 'Fiesta': "No enguarres mi vida familiar"

Carmen Borrego ya reaccionó al fichaje de Gustavo 'El Chófer' por Fiesta con un toque a la dirección del programa por unas polémicas declaraciones que hizo sobre ella y su relación con su hijo, José María Almoguera. "Tú estabas sentada con tu hermana poniendo a parir a José María, el nieto favorito de María Teresa. Las dos se sentaron en un De Viernes y fueron contra Jose", dijo Gustavo. Carmen niega haber arremetido contra su hijo en un plató de televisión y tira de hemeroteca y compañeros de cadena para fundamentarse.

"Creo que meterte en un conflicto familiar como el mío con mi hijo dice mucho de ti. Es mentira que yo haya puesto a parir a mi hijo en un plató. No te metas en mis conflictos familiares que suficiente daño llevo ya", ha lamentado la hija pequeña de María Teresa Campos este lunes en Vamos a ver. Y ha recordado: "Me puedo remontar incluso a cuando salieron los audios de mi nuera, nunca hablé mal de ella ni de él".

Carmen, indignada, advierte a quien fuera como un hijo para su madre: "No enguarres mi vida familiar. Yo no hablo mal de ti. Te respeto pero no voy a hablar de ti. Me causaste sufrimiento y a las personas que quiero yo no les causo sufrimiento".

Asegura que ella también tendría cosas que contar pero no lo hace por respeto a la memoria de la comunicadora malagueña, fallecida en septiembre del año pasado: "Todos podemos hablar de todos o de cosas que haya contado mi madre. Dejad de insinuar y hablad ya lo que tengáis que hablar. Yo mi conciencia la tengo clara y cristalina".

A Carmen, eso sí, le molesta especialmente que Gustavo vaya diciendo que no ayudó a su madre económicamente en sus meses más duros: "Decir que no me he ocupado de mi madre es otra maldad. Yo no tengo que dar explicaciones. En unos momentos ha podido más mi hermana y en otros yo. Mi hermana y yo nunca hemos tenido problemas de dinero y con mi madre menos. Lo volveríamos hacer una y mil veces".

Y ha añadido, contra él: "Yo creo que muchas veces, en este tipo de temas, la insinuación es peor que contar. Yo no voy a hablar mal de él porque no le gustaría a mi madre. Él sabe muy bien lo que pensaría mi madre".

Borrego, por último, ha recordado que quien decidió dejar su trabajo poco antes de morir María Teresa, y sin cobrar la indemnización por 30 años trabajados, fue él: "El que se marchó fue él y nosotros respetamos sus decisiones. Y hay verdades que se pueden justificar con papeles", ha sentenciado, no sin antes reiterar: "Él me ha bloqueado y él decidió marcharse".