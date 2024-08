Carmen Borrego sentencia a Arrocet tras el dinero que les reclama: "Cuando quiera que nos demande"

"Yo no le he pedido nunca nada, todo lo contrario. Todavía no me pagan lo que me tienen que pagar...", lamentó Bigote Arrocet este fin de semana en De Viernes. Aseguró que la cifra que le deben las Campos es de unos 40.000 euros. Carmen Borrego, tras llevarse un disgusto este fin de semana con el fichaje de Gustavo 'El Chófer' por Fiesta, ha respondido este lunes al humorista.

La hermana de Terelu ha animado al cómico a que las denuncie: "Lo del dinero lo hablaré en un juzgado, cuando quiera que nos demande".

Borrego no quiere hablar de él por respeto a la memoria de su madre: "No hablo de él, cuando hablo es porque habla", ha insistido, para a continuación mandarle un mensaje: "Mira talento, lo que dices de nosotros dice más de ti que de nosotras. Mi madre solo te dio amor y no consentía que nadie hablara mal de ti. Nosotras estamos calladas. Mi madre estuvo siempre muy orgullosa de sus hijas y hoy estaría más todavía. Ya está bien de poner en boca de mi madre cosas que no sabemos si dijo o no", ha señalado en Vamos a ver.

En este sentido, ha dicho también: "El legado de mi madre no te lo vas a cargar. Te puedes cargar el tuyo, que has quedado para lo que has quedado". Y respecto a este tema, se ha contenido: "No voy a decir lo que pienso por respeto a la memoria de mi madre. No solo le dio dinero, le dio todo y no consentía que nadie hablara mal de sus hijas ni mal de él. Jamás consintió que nadie hablara mal de él".

El chileno, en su entrevista, se mostró muy duro con las hijas de la periodista, en la línea de sus repetidas declaraciones anteriores: "Es muy fácil hablar de boquilla. A mí que me digan cuántas veces, en los seis años que yo estuve allá, cuántas veces fue Terelu a casa o Carmen. Que me lo cuenten. Han inventado lo que han querido. Me han dejado muy mal, hablando cosas de mí pestes, como que yo he vivido a expensas de ello...".