Carmen Borrego, feliz con la ruptura de su hijo y Paola: historia del odio entre la suegra y la ex nuera

La consideraba responsable y germen de la "no relación" con su hijo. Por eso, cuando Carmen Borrego se enteró de que su hijo, José María Almoguera, estaba haciendo su vida al margen de Paola Olmedo, no pudo más que alegrarse. Y eso que en Vamos a ver tuvo que guardar las formas cuando le mostraron la portada de Semana. "Sabéis que no me gusta hablar de mi hijo, pero si lo veo feliz, estoy feliz", dijo. A buen entendedor...

Se especuló sobre sí se habían inventado la separación pero ahora se demuestra que es verdad que Almoguera y Paolo no están juntos. "Mi hijo es libre y puede hacer lo que quiera. Es un chaval muy guapo, tiene que rehacer su vida y estar con las chicas que quiera estar", dijo la hermana de Terelu. Pero fue más allá, porque claro, sus compañeros no iban a dejar escapar la oportunidad de preguntarle por su nuera y si se alegraba de que ya no estuviera con ella. "No es cuestión de que Paola me haga gracia o no, es cuestión de que yo no le hago gracia a ella. Pero también os digo no me parece bien echar toda la caquita en Paola. El responsable de no tener una relación conmigo es él", declaró.

Pero, según ha podido saber Informalia, detrás de esa portada hay mucha intrahistoria: Carmen, como últimamente todo lo que tiene que ver con su hijo, se enteró el martes, como casi todos los españoles, viendo TardeAr, que adelantó la portada. Para ella fue una sorpresa y no muy agradable. "Le impresionó ver a su hijo de nuevo en una revista y lo primero que pensó fue lo mal que lo iba a pasar él, pero después se alegró. Cayó en la cuenta de que lo mejor que le puede pasar es estar lejos de Paola. Es a ella a quien Carmen culpa de todos sus males. La hace responsable del alejamiento total de su hijo y, por supuesto, la que ha hecho que no pueda ejercer de abuela. Eso nunca se lo va a perdonar. Diga lo que diga en televisión", nos dicen desde el entorno profesional de Borrego.

No le perdona a Paola

Carmen y su hijo nunca han tenido una relación fluida al cien por cien. José María siempre se ha llevado muy bien con su padre, primer marido de la hija pequeña de María Teresa, y eso es algo que Borrego nunca ha interiorizado con naturalidad. Su relación se hizo prácticamente nula después de que José María se enamorara de Paola. Suegra y nuera no se conocieron hasta poco antes del enlace y porque finalmente hubo exclusiva de por medio gestionada por la propia Borrego. Una vez que pasó la boda, que no fue un paraíso de cordialidad, sino todo lo contrario, empezaron los malos rollos que terminaron en ruptura total entre madre e hijo. De hecho, Borrego se enteró de que iba a ser abuela y hacer una portada contándolo supuso no volver a hablar con su hijo. Se enteró del nacimiento una vez que ya estaba el niño en el mundo y desde entonces pocas veces ha visto a su nieto. Y esto es algo que no le perdona a Paola. Su esperanza es que ahora que se han distanciado y parece que José María empieza a hacer una nueva vida, las cosas cambien. De hecho, Terelu está mediando. Quizás lo consiga.