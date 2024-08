El actor Vince Vaughn, viral en redes por el impactante cambio físico a sus 54 años: este es el motivo

Son muchos los actores que han de adaptarse físicamente a los nuevos papeles que interpretan. Así, han tenido que someterse a dietas para engordar o adelgazar, entre otros requisitos para interpretar al personaje que van a encarnar. El último en someterse a este tipo de cambios ha sido Vince Vaughn, que está a punto de estrenar nueva serie.

El intérprete de 54 años está trabajando en Bad Monkey, la nueva serie de Apple TV que se estrena el próximo 14 de agosto. En las imágenes promocionales, se aprecia que el actor Hasta el último hombre o True Detective ha perdido peso, pues se ha sometido a una estricta dieta para dar vida al detective degradado a inspector de restaurantes en Florida de su nuevo proyecto.

Un régimen que el ex de Jennifer Aniston ha combinado con sesiones de entrenamiento a diario para albergar un cambio en su complexión que no ha dejado indiferente a nadie.

Las redes se llenaban de reacciones ante el cambio de imagen del actor, comparándole, incluso, con el marido de Jennifer Lopez: "No se parece en nada a Ben Affleck. ¡Basta!", escribía una usuaria en X. "Se ve increíble y, en mi opinión, me recuerda al gran Nick Nolte en su época", añadían.

He does not look at all like Ben Affleck. Stop it!