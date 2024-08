Banderas reivindica la libertad en Venezuela durante la gala Starlite: "Es difícil que cambie algo"

La modelo venezolana Ninoska Vázquez se convirtió en la reina absoluta de la alfombra roja de la gala Starlite al aparecer con una enorme bandera de Venezuela, a modo de cola de su vestido. Sobre la bandera, un SOS enorme para reivindicar la libertad en su país y la ayuda internacional, y qué mejor plataforma que una de las veladas más importantes del verano Marbellí.

Ninoska lleva más de un año instalada en España, concretamente en Madrid, pero no puede evitar las lágrimas cuando habla de su país, al que le gustaría poder regresar en un futuro no muy lejano. "Lo que está ocurriendo en mi país no es solamente un asunto político, es mucho más, es un problema humanitario porque están matando gente. No puedo ir a un evento de este calibre y no hablar de mi país y del dolor y el terror que estamos sufriendo".

La modelo expresó su agradecimiento a la ciudad de Madrid, por haber ayudado a tantos venezolanos a conseguir una vida digna segura y con futuro. A su lado, el diseñador de su vestido, Michael Costello, quien también ha firmado algunos de los modelos que han llevado recientemente Lady Gaga o Beyoncé.

Pero Ninoska no fue la única invitada de una noche que rendía homenaje a México y eso que Luis Miguel ya se había ido tras su última actuación con sus 17 camiones que ya van en un avión chárter rumbo a los Estados Unidos. Hasta dentro de 21 días, El sol de México aprovechará para pasar su particular verano junto a su novia Paloma Cuevas.

Cogiendo el testigo a Antonio Banderas, la modelo Valeria Mazza, la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo y la fundadora de Starlite, Sandra García San Juan, junto a María Casado. Ellas fueron en esta ocasión las encargadas de presentar el nuevo lanzamiento de Ford para finales de año, que recupera un clásico de los 80, como es el modelo Capri.

El grupo posó junto al coche que tiene la particularidad de ser 100 × 100 eléctrico y que se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la marca. A su lado, la directora de comunicación Cristina del Rey, Rocío Zúñiga y Antonio Chicote, que ya se sabe que estas galas no son nada sin unos buenos patrocinadores.

Después del posado oficial, desfilaron por el photocall, por donde también pasaron desde la alcaldesa de Marbella al presentador y humorista Carlos Latre, así como habituales de esta noche, como Gunilla von Bismark, que acudió con su hijo y su nuera (su exmarido Luis Ortiz no se encontraba bien como para aguantar toda la noche), el torero Victor Puerto y su mujer, toda la familia de Valeria Mazza y Alejandro Gravier (su hija debuta el próximo martes como cantante en este escenario junto a Antonio José), los artistas Carlos Vives, uno de los homenajeados, así como Chucho Valdés quien también tuvo palabras rotundas en favor de la libertad en Venezuela.

Will Smith y Antonio Banderas

Todos se sumaron a esta noche con sabor mexicano que tuvo entre sus asistentes a Felipe Calderón, expresidente del país azteca. La nota hollywoodense llegó de la mano del actor Will Smith. Eso sí, solo para fotos, ya que no quiso regalarnos ni una sola declaración. Quien sí lo hizo fue el anfitrión por excelencia de esta noche, el malagueño Antonio Banderas, que cerró la alfombra roja del brazo de Sandra García San Juan. Antonio también reivindicó la libertad y transparencia en Venezuela aunque se teme que no va a cambiar nada por muchas voces que se alcen. "Es muy difícil que cambie algo en Venezuela y todo lo que podamos decir, igual genera una guerra civil".

Banderas habla con tristeza y dolor y la impotencia de pensar que por mucho que se reivindique la democracia sana en ese país la realidad es otra muy distinta. De México solo tiene muy buenos recuerdos tras más de siete películas (el "Zorro", "Desperado"…) y lo que sí aclaró es que ha demolido su casa de Marbella solo porque quiere hacerse una a su gusto, "que sea mía", y no por los problemas legales que tuvo en su día cuando la hizo Encarna Sánchez y que él puso al día en el ordenamiento legal.

Como siempre, tiene mil proyectos. Un musical que estrenará en Malaga "Gipsy" y que luego llevará a Madrid, un anuncio que ha rodado con su hija y una cosa muy clara: "No me caso. No, no. Siempre me ha salido muy caro", dijo divertido pero tajante el ex de Melanie Griffith. Junto a Sandra, ya son 15 años uniendo fuerzas en esta gala con el único fin de recaudar mucho y ayudar a las fundaciones con las que colaboran.

Para tal fin se celebró la tradicional subasta donde se pudo pujar por una obra del artista venezolano Mario Villarruel, entre muchas otras piezas. Luís Alfonso de Borbon y su mujer, Paula Echevarría con Miguel Torres y Carlos Vives o Miguel Poveda fueron solo algunos de los muchos asistentes.