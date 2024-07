De héroe a villano: el histórico y (esperado) regreso de Robert Downey a Marvel con cambio de guion incluido

Sorpresa en el universo Marvel. Robert Downey regresará a la factoría de superhéroes tras cinco años alejado del gigante cinematográfico. Lo hará con un cambio de guion inesperado: de héroe a villano, pues dará vida al personaje Victor Von Doom, el Doctor Muerte, para la nueva película de la saga de Los Vengadores, dirigida por los hermanos Joseph y Anthony Russo.

Conocido por su icónica interpretación de Iron Man, el intérprete dijo adiós a Marevel en 2019 tras el estreno de Avengers: Endgame y la muerte de su personaje, Tony Stark. Ahora regresa a la que fue su casa durante más de una década: "Nueva máscara, misma tarea", ha expresado en la Comic-Con de San Diego.

Más aún, anunció su regreso con una vestimenta de color verde y una máscara del Doctor Muerte, bajo la cual se escondía su rostro para sorpresa de todos. Un personaje que aparecerá en los dos próximos trabajos de los hermanos Russo: Avengers: Domsday, prevista para mayo de 2025, y Avengers: Secret Wars.

Sin embargo, su reaparición en Marvel era más que esperada, pese a que él mismo quiso ahondar en otras rutas alternativas. Probó suerte con su papel en Oppemheimer, la cinta de Christopher Nolan en la que interpreta a Lewis Strauss y que le llevó a ganar el Premios Oscar a 'Mejor actor de reparto'.

"New mask, same task."



Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p