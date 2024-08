Los problemas de sonido le amargan el regreso a Isabel Pantoja: el cabreo de la tonadillera

El regreso a los escenarios de la cantante tras su baja médica este sábado no fue todo lo bien que esperaban. ¿El motivo? Problemas de sonido en el Real Club Náutico de Castellón. La estrella del Som Festival colgó el cartel de 'Sold out' y lució su mejor sonrisa pero terminó perdiendo la paciencia por los inconvenientes técnicos: "Yo no sé lo que está pasando en mi oído", decía desesperada.

Eso sí, la tonadillera cantó para su público según lo previsto y se disculpó por lo sucedido: "Hacemos lo posible para que lo paséis fenomenal y disfrutéis". Tal y como reflejan las imágenes de Socialité, Pantoja miraba a sus músicos y se quejaba, haciendo aspavientos y señalando el pinganillo de su oído: "Maestro, por favor, voz, voz... ", indicaba. A pesar de todo, disfrutó de su reaparición y aprovechó, una vez más, para ofrecer sus famosos monólogos y lanzar alguna que otra pullita para sus hijos: "Lo he dicho muchas veces, hasta que no se van las personas... Vas a extrañarme".

Ni Kiko Rivera ni Isa Pi acompañaron anoche a su madre, que atraviesa un momento de salud muy delicado. La que sí estuvo fue su inseparable sobrina Anabel, embarazada ya de seis meses. La sevillana se trasladó al auditorio horas antes de la actuación y estuvo comprobando que todo estaba listo para la actuación. Walkie-Talkie en mano, revisó las pantallas por donde salían las letras de las canciones y despejó el camino desde el backstage de obstáculos. Tras la actuación, regresó al hotel agotada: "Ha sido un conciertazo, he disfrutado muchísimo, me ha encantado el público y cómo ha estado ella, obviamente", ha contado.

