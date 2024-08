Marisco, flores y una sorpresa muy especial: Isabel Pantoja celebra su cumpleaños en Castellón

La tonadillera ha dado una nueva vuelta al sol y ya son 68. Isabel Pantoja ha celebrado su cumpleaños en Castellón, en cuyo escenario reaparece este sábado tras una baja médica que la obligó a cancelar varios de sus conciertos. La fiesta, muy discreta, tuvo lugar este jueves en la suite del hotel que ocupa. Hasta allí se desplazaron dos de sus amigas más íntimas y junto a su hermano Agustín, degustó la mejor gastronomía de la zona: marisco fresco y paella.

La cena, servida por un reconocido local cercano, no se alargó más de la medianoche y según TardeAR nadie cantó el cumpleaños feliz. Además, Pantoja había dicho a sus invitados que no quería tartas ni regalos y ellos cumplieron con su deseo. Eso sí, en la mañana de este viernes han llegado al hotel dos grandes ramos de rosas blancas (las favoritas de la cantante) y una sorpresa muy especial: su sobrina, Anabel Pantoja. La joven, embarazada ya de casi seis meses, ha querido acompañar a su tía, a la que ha felicitado a través de redes sociales mostrando un vídeo que ha generado cierta polémica.

Se trata de unas imágenes en las que se ve cómo Isabel Pantoja descubre que su sobrina está embarazada, un momento muy emotivo en el que la tonadillera rompe a llorar y abraza a Anabel mientras el tito Agustín exclama "¡Qué arte!". Teniendo en cuenta que la cantante no se habla con sus hijos desde hace más de un año, muchos usuarios en redes sociales han tildado dichas imágenes de "crueles". De hecho, la propia Isa Pi ha asegurado: "Me duele y me da envidia".

Reaparece en Castellón

La ex de Julián Muñoz, que ha contratado a un grupo de inversores para sanear sus cuentas, ha colgado el cartel de 'No hay entradas' en el Real Club Náutico de Castelló, donde este sábado actúa frente a 8000 personas. Se trata de su reaparición después de que el pasado 10 de julio anunciara que cancelaba sus actuaciones por prescripción médica. Isabel Pantoja arrastra un problema de salud muy serio desde hace años que se ha manifestado con fuerza en las últimas semanas, en las que el equipo de expertos que la trata le impuso reposo absoluto.