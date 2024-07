La hija de Arantxa del Sol explota contra Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia: "La suciedad a la que os dedicáis tú y tu mujer...."

Lucía Serrano, hija de Arantxa del Sol y Finito de Córdoba, no puede más. La defensora de la presentadora en el plató de Supervivientes está cansada de los comentarios de Ángel Cristo Jr. y su novia y, por lo tanto, este martes emitió un extenso comunicado en el que, entre otras cosas, destapó que Ana Herminia le enviaba mensajes en contra de su madre. Y es que las aguas aún no se han calmado entre ellos desde que Informalia lanzara una de las grandes bombas de la edición: Finito de Córdoba, marido de Arantxa del Sol, conocía desde hacía unos años a Ana Herminia, mujer de Ángel Cristo Jr.

Desde entonces, Ángel Cristo y Arantxa del Sol han vivido varios momentos de tensión, pero la gota que colmó el vaso llegó el pasado fin de semana. Y es que a Lucía le enfadó la entrevista que Ana Herminia concedió en De Viernes, en la que contó cómo y cuándo fue la relación que tuvo con Finito de Córdoba. "Ángel Cristo, ya que dices que mis padres están ahí gracias a ti, para empezar mis padres ahí no están porque jamás se prestarían a la suciedad a la que os dedicáis tú y tu mujer", avanzó en su post, tajante.

Lucía cuestionó la educación del hijo de Bárbara Rey y su novia. "¿Esta es la ética y moral de la que presumís? Si vosotros supieseis lo que es una familia, probablemente no os dedicaríais a construir la vuestra destrozando la de los demás", expresó, sin pelos en la lengua.

De esta forma, aprovechó para sacar a la luz algunos mensajes que Ana Herminia le mandaba meses atrás, cuando Arantxa y Ángel estaban todavía en Honduras. En una de las capturas de pantalla, se lee: "Bonita mía, ¿qué tal estás? Ayer salió una foto del 2014. Salgo yo sentada con tu padre y le tengo la mano en la pierna a Juan. Por si lo sacan que puedas defenderlo", le enviaba Ana Herminia a Lucía, que cuestiona ahora las buenas intenciones.

En otros mensajes, Ana Herminia se mete con Arantxa del Sol. "Lu, tu mamá tiene un ataque de celos. Ella no está bien y piensa que tu papá y yo teníamos algo recientemente. Por desconfiar de tu padre está cometiendo muchos errores", le escribió.

"Ojalá vuestras hijas no se vean en una situación tan asquerosa y repugnante como la que estamos viviendo. Ojalá no tengan que sufrir en un futuro por vuestras ansias de fama y dinero, si es que no lo están haciendo ya", ha valorado la joven, que ha zanjado el texto con una recomendación: "Que se busquen un trabajo y dejen de vivir a base de vender lo que les rodea por fama y dinero".