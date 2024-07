Ana Herminia desmonta la mentira de Finito de Córdoba: confiesa nuevos detalles que ponen en jaque su matrimonio con Arantxa del Sol

Ana Herminia volvió a pasar por caja este viernes al sentarse en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona, donde de nuevo habló de Finito de Córdoba, tras el huracán que se generó a raíz de la información adelantada por este portal y las polémicas sucedidas en la isla de Honduras por el tenso conflicto entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo Jr,. La venezolana dijo 'basta' para contar su verdad, a pesar de la petición del torero de ocultar ciertos detalles para proteger su matrimonio con la presentadora, que ahora no atravesaría su mejor momento.

Pero remontémonos al principio de la polémica. La presentadora asturiana y Ángel Cristo concursaban en Supervivientes, cuando afloraron rumores de un fugaz romance de antaño entre Ana Herminia y Finito de Córdoba. La venezolana, por su parte, se limitó a decir que su vínculo con el torero no traspasaba la barrera de la amistad.

Más aún, hace unos días, en su paso por TardeAR contó, que se conocieron con 17 años y, por aquel entonces, eran amigos: "Él me ve, yo era una niña preciosa y por supuesto el torero vino aquí con los banderilleros a saco y cuando se da cuenta de que soy virgen dio la 'espantá", arrojó.

Sin embargo, este viernes la nuera de Bárbara Rey destapaba su verdadera historia con el diestro y desmentía tal información, contradiciéndose así misma: "Al principio dije que fue con 19 años pero él me pidió que por favor dijese 17 para que cuadrasen las fechas". No obstante, la mesa de colaboradores de De Viernes presionó a la mujer de Ángel Cristo para que desvelara si su vínculo con Finito coincidió o no con el matrimonio de éste con Arantxa del Sol.

"El secreto es que efectivamente el año que yo vengo acá es el año que él se casa, en el 2001", confesó. Así las cosas, este momento coincide en que el torero se dio el 'sí quiero' con la exconcursante: "Mantuvimos relaciones hasta meses antes de casarse. Yo estoy con él hasta ese día en España, me regreso a Venezuela y no me atiende nunca más al teléfono. El problema que yo veo con él ha sido el ego. Yo me sentía diminuta".

Más aún, Ana Herminia contó que se enteró del enlace entre Finito y Arantxa por televisión: "Yo me entero que él se casa porque mi madre estaba viendo la tele y por ahí me entero. Me encuentro con mucho dolor y no daba crédito a lo que estaba escuchando, no me lo podía creer".

Aunque reconoció que nunca había visto antes a Del Sol hasta su paso por los platós en plena aventura de los Cayos Cochinos, sí confesó que había coincidido con los hijos del matrimonio en alguna ocasión: "Lucía no se acuerda pero yo la conocí cuando tenía 4 o 5 añitos. Yo he estado en la plaza sentado con su hijo, cenando con nuestros niños".