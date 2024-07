Cristina Pedroche rompe a llorar y reflexiona sobre su depresión: "Se me remueve todo"

Cuando Cristina Pedroche dio a luz a Laia, su mundo se desmoronó, porque pese a saber que se adentraba en uno de los momentos más especiales de su vida, una acumulación de miedos la acecharon. El pasado mes de junio publicó su primer libro, Gracias al miedo, donde habla de su depresión posparto, una enfermedad que aún no ha superado y sobre la que se ha pronunciado este lunes, con lágrimas en los ojos, en sus historias de Instagram.

"He dejado a la niña con los abuelos y de repente se me remueve todo otra vez porque supongo que el posparto será así. Me dijeron que al año ya vería la luz y sí, estoy bastante mejor pero de repente me da la bajona y me pongo a llorar otra vez. Es que se me remueven muchas cosas, he tenido muchísimos miedos", ha explicado la mujer de Dabiz Muñoz.

Ha sido entonces cuando la colaboradora de Zapeando ha roto a llorar. Es optimista con su recuperación, aunque sabe que se trata de un proceso lento. "Lógicamente estoy muchísimo mejor, he ido superando muchísimos miedos pero tengo otros que se me quedan ahí enquistados y que cada cierto tiempo se me remueven mucho", ha señalado.

"Entro en bucles de pena, en bucles con pensamientos intrusivos... Comparto esto por si alguien está pasando un mal momento que sepa que la recuperación no es una línea recta y ya está, también das pasos para atrás. Pero no estás solo ni estás sola", ha zanjado, asegurando que es consciente de que, probablemente, sus historias se convertirán en motivo de críticas.

De hecho, hace unos días, tanto ella como Dabiz Muñoz recibieron un aluvión de reproches por la tarta de cumpleaños que prepararon para el primer aniversario de la pequeña. Estaba libre de azúcares y edulcorantes y hecha a base de chantilly de cerezas, arándanos y bizcocho de vainilla y lima. Ya avisó el chef en El Hormiguero: "Yo a mi hija no le voy a dar nunca bollería industrial, ni alimentos ultraprocesados, ni alimentos con aditivos. No hace ascos a nada. Dicho lo cual, Laia come de todo, claro. Le hago filetes rusos de gamba roja, cocochas confitadas, carrilleras a baja temperatura... La ves comer y flipas".