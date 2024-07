Isa Pi habla alto y claro sobre un acercamiento con su madre: "Yo estoy donde me dejan estar"

La baja médica de su madre y su breve ingreso hospitalario ha removido las viejas heridas entre Isabel Pantoja y sus dos hijos, con los que no habla desde hace más de dos años. Más aún cuando Antonio Rossi aseguró que, ante la gravedad de la situación, Anabel habría llamado a sus primos para propiciar un acercamiento sin éxito, pues ellos se habrían negado. Este viernes, Isa Pi ha negado las informaciones: "A mí Anabel nunca me habla de mi madre ni me dice lo que tengo que hacer y tampoco se lo dice a mi hermano. Lo único que hablé con ella fue para preguntarle cómo estaba porque parecía que era algo grave".

Isa Pi admite que se interesó por el estado de salud de su madre al enterarse de su ingreso hospitalario en Córdoba. A pesar de su preocupación, no se ha producido acercamiento alguno entre madre e hija y la joven deja claro los motivos: "Es ella la que no se quiere poner en contacto conmigo. Yo he estado en los momentos importantes, pero es verdad que yo estoy donde me dejan estar. Cuando mi madre me llame voy, mientras tanto me quedo con mi familia", ha dicho en VAV.

La hermana de Kiko Rivera afirma que la actitud de la tonadillera cambió radicalmente tras los ataques públicos del DJ y que la cantante todavía no ha perdonado: "Fue a raíz del testimonio de mi hermano en el programa 'Cantora, la herencia envenenada' cuando no hubo marcha atrás. En ese momento se encerró, no solo conmigo, y solo nos vimos con la muerte de mi abuela". Dolida, reclama: "Yo tampoco entiendo que una madre no quiera saber nada de sus hijos sin ningún motivo aparente. Si alguien lo sabe, por favor que me lo diga".

Además, ha protagonizado un pequeño enfrentamiento con Antonio Rossi, que habló de la llamada de Anabel. Tras el desmentido de Isa, el periodista mantiene su información y afirma que sus fuentes no mienten: "Estoy pensando que yo no tengo que dar explicaciones porque parece que mi palabra no vale nada y que se me pone en duda", ha dicho Isa. Él, tajante, ha respondido: "Permíteme que yo te ponga en duda porque a mí me has mentido con temas como el ictus de tu hermano o diciendo que no querías ir a su concierto de Sevilla".