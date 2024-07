El cumpleaños más amargo de Daniel Sancho: en prisión y despreciado por un sacerdote español

El hijo de Rodolfo Sancho supera este jueves la 'barrera' de los 30 pero no habrá fiestas, ni velas ni regalos. Daniel Sancho cumple años en la prisión de Koh Samui, donde ingresó el pasado 7 de agosto por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. A la espera de la sentencia tras un juicio que se alargó durante casi tres semanas, el chef está más solo que nunca: no recibe visitas desde el pasado mes de mayo y el sacerdote español al que contactó su padre para que lo arropara se negó a visitarlo.

La noticia saltó hace unos días: Rodolfo, preocupado por la soledad de su hijo, llamó a Miguel Garaizabal, un religioso de origen vasco y residente en Bangkok para pedirle que lo consolara en prisión, como hace el misionero con otros muchos presos. La respuesta del sacerdote: "Me pilla muy lejos". No solo eso: Garaizabal lo ha contado todo a pesar de la discreción que le pidió Rodolfo y ha vaticinado: "Seguramente le darán cadena perpetua. Pero la cadena perpetua aquí no es perpetua. Al año o a los dos años, si te portas bien, te la rebajan a toda la vida, que son cincuenta años".

Una actuación desafortunada, tanto o más que sus palabras, y que han decepcionado no solo a Rodolfo sino también a Daniel. Este miércoles, aseguran que el misionero ha pedido disculpas al protagonista de Mar de Plástico: "Esta mañana le ha pedido perdón a Rodolfo por las declaraciones que ha hecho. Él no es jurista y se lanzó a elucubrar", han asegurado en el programa Juntos.

Afirman también que "Daniel está tranquilo" y que las perspectivas de cara a la condena siguen siendo optimistas: "Según me cuentan, podría ser un homicidio con agravante, pero no asesinato. Eso puede ser diez años, Daniel no tiene antecedentes, se le puede reducir la condena y a lo mejor quedar en una pena de ocho años, y en cuatro o cinco años lo pueden traer a España para que cumpla condena", ha contado Juan Luis Galiacho. "El presidente del tribunal tiene un dossier que se ha llevado a casa y lo está analizando. De aquí al 28 de agosto…".