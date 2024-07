Toda la verdad sobre el supuesto novio de Carmen Thyssen, la hija de Tita Cervera

Las hijas de Tita Thyssen cumplieron 18 años el pasado sábado y todo apunta a que no solo heredarán la gestión cultural que lleva a cabo su madre sino también su popularidad en las páginas del papel rosa. Y es que Carmen, la más extrovertida de las mellizas, ha sido captada en compañía de un joven del que se rumorea que podría ser algo más que un amigo. Su madre se ha adelantado a la publicación de dichas imágenes en las revistas del miércoles y lo ha desmentido tajante: "No es su novio".

Así se lo ha trasladado este martes al programa Juntos: "Tita nos asegura que la persona que aparece en las fotos con su hija Carmen que no es su novio, sino un amigo", dicen. Fue el pasado sábado, durante la celebración de su 18 cumpleaños, cuando Carmen salió a navegar con un nutrido grupo de amigos por la Costa Brava, en Sant Feliu de Guixols. Al paseo en barco sumó otro en moto acuática, en el que la joven ocupó el asiento de acompañante para ceder los mandos a un apuesto joven, a quien abrazó de la cintura con confianza.

No es, sin embargo, la primera vez que Carmen se ve envuelta en esta situación. El pasado mes de mayo, la baronesa celebró su cumpleaños en una fiesta por todo lo alto a la que acudió su hija. No lo hizo sola. La joven llevó un acompañante vestido muy elegantemente que llamó la atención de los presentes y del que no se separó en toda la noche.

La 'heredera' Thyssen

Carmen está llamada a ser la heredera de Tita Thyssen. Así lo trasladó su madre en una de sus últimas entrevistas: "La mayor quiere ir a la universidad. Es una de las mejores estudiantes de su colegio. Ella solo estudia, estudia y estudia. A veces le digo que pare, pero ella me dice 'Mamá, tengo un montón de exámenes hoy. Carmen es como mi madre, seria". Cursará ADE y Relaciones Internacionales en España tras descartar la universidad de Harvard: "Nunca les he dicho lo que tienen que hacer porque creo que deben ser ellas mismas quienes elijan. Les puedes aconsejar, claro, sin forzarlas. Sí quisiera que se dedicasen a gestionar los museos que tenemos y Carmen está decidida", dijo.

Una personalidad muy diferente a la de su hermana melliza, Sabina: "Es más tímida e introvertida que su hermana, es una apasionada las artes: toca el piano, canta (hace años que recibe clases y tiene tono de soprano) y dibuja, por lo que su formación seguirá por esa vía. Probablemente, no en la universidad", adelantó su madre.