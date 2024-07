Abogada, madre y judía: así es Victoria Starmer, la aspirante a 'primera dama' británica

La suerte está echada. Más de 45 millones de ciudadanos en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte han sido llamados este jueves a las urnas para decidir su futuro político. Los resultados aún no son definitivos pero los primeros recuentos apuntan a un cambio de líder con una victoria para el laborista Keir Starmer, que pondría fin a 14 años de gobierno 'tory'. El político, que ha contado con el apoyo público de Elton John o Kit Harrington (Jon Nieve en la aclamada Juego de Tronos) ya prepara las maletas para instalarse en Downing Street y no lo hace solo: su mujer, Victoria, sería la nueva y flamante 'primera dama' británica, tomando así el relevo de Akshata Murthy, la esposa del actual primer ministro, Rishi Sunak.

Este jueves, Victoria Starmer ha ocupado la primera línea mediática al más puro estilo de Begoña Gómez: con un vestido rojo pasión, su color fetiche durante la campaña electoral de su marido. Muy discreta, no acostumbra a hablar con la prensa y no parece que eso vaya a cambiar aunque su marido se alce con la victoria: "No voy a hacerla pasar por eso, que me presente antes de mi discurso. Hablo con ella sobre lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Y ella tiene opiniones sobre todo eso. Pero eso es lo normal en una familia", dijo el político hace unos días. Victoria trabajó como procuradora y ahora desarrolla su profesión en el departamento de Salud Laboral del ente público, el NHS, algo que quiere mantener si su marido llega a Downing Street.

Polaca de nacimiento, tiene 61 años y es abogada. Se conocieron en los años 90, durante una cita de trabajo en el pub Lord Stanley de Camden Park Road, y se casaron en 2007. Son padres de dos hijos, un niño y una niña, de 13 y 11 años respectivamente, a los que han educado en el judaísmo, la fe de Victoria: "Como probablemente sabrán, la familia de mi mujer es judía. Por parte de su padre, hay bar mitzvahs, sinagogas y todas las tradiciones", desveló en Jewish Chronicle el abogado.

Viven en una casa de 1,7 millones de libras en Cadmen Town, uno de los barrios más cotizados de Londres, donde celebran una reunión familiar cada viernes desde que la madre de Victoria, a la que estaba muy unida, falleciera en un trágico accidente de tráfico en 2020: "Ha sido muy duro para mi esposa y su familia. Han sido unos días muy difíciles para nosotros", confesó Keir. "Se trata simplemente de estar con la familia. Se trata de ser un poco más disciplinados, de estar en casa con nuestros hijos y la familia, que crecen muy deprisa".

Su entorno vaticina: "Victoria es bastante atrevida en el sentido de que no le preocupa lo que él hace. Si él llega a Downing Street, ella llevará su propia vida. No va a ser el centro de atención, como Cherie Blair, sino más bien una figura de fondo al estilo de Sarah Brown", dijeron a Telegraph. "Tienen una buena dinámica: ella pasa mucho tiempo tomándole el pelo porque él puede ser muy serio. Nunca he sabido que fuera especialmente política, siempre ha tenido sus propios intereses".

