El desgarrador testimonio de Fayna Bethencourt tras la detención de El Yoyas: "Seguirá yendo a por mí"

La detención de Carlos Navarro, que llevaba 19 meses fugado de la Justicia tras ser condenado a casi seis años de prisión por cinco delitos de violencia machista, ha sido una de las grandes noticias de la semana. Su ex mujer, Fayna Bethercourt, la ha recibido con alivio pero también con mucha cautela: "Sí, se ha hecho justicia, pero no tengo la sensación de que sea el fin de la historia, con él desgraciadamente nunca lo es".

La ex concursante de Gran Hermano, que reaccionó a la noticia con un breve mensaje en redes sociales en el que se confesaba "en shock", se explaya este miércoles en la revista Lecturas. Afirma estar muy satisfecha pero confiesa seguir "aterrorizada y atemorizada". Fayna cree que su pesadilla no ha terminado porque Carlos encontrará la forma de seguir castigándola y confiesa que aún no se ha recuperado del infierno que vivió junto al padre de sus hijos: "Seguirá yendo a por mí". El director de la publicación, Luis Pliego, ha desvelado que incluso tuvieron que detener la entrevista porque Fayna sufrió "un ataque de pánico, se le paralizó el rostro. Vive en un estrés postraumático muy grande", ha dicho en TardeAR.

La canaria, que se muestra muy agradecida por el eco mediático que ha tenido su caso, ha respondido también a la carta que El Yoyas ha escrito desde prisión, en la que lamenta el deterioro que ha sufrido la relación con sus dos hijos y del que, por supuesto, culpa a su ex mujer: "Ha priorizado su odio hacia mí por encima del amor a sus hijos", dice ella.

En un módulo de maltratadores

Carlos Navarro fue detenido el pasado martes en l'Anoia (Barcelona), en una masía de La Torre de Claramunt, tras 19 meses en busca y captura. Navarro fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por maltratar de forma continuada a su exmujer, Fayna Bethencourt, a la que conoció en 2001 en el popular concurso Gran Hermano y con la que luego se casó. También fue condenado por maltratar a los dos hijos que tienen en común. El operativo para lograr su arresto fue dirigido por la sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional y contó con la colaboración de los Mossos d'Esquadra.

Tras pasar los primeros días en una celda provisional de la prisión Brians I, El Yoyas ha sido trasladado este martes al módulo definitivo en el que cumplirá la pena, destinado a los condenados por violencia de género, en el edificio Brians II, el mismo en el que estuvo Dani Alves. Según su abogado, se ha adaptado bien a su nueva vida, ha hecho un par de amigos y ha conseguido los bonos de tabaco y cafetería gracias a los 500 euros que ha ingresado su familia para los gastos de prisión.