Fayna Bethencourt reacciona a la detención de Carlos 'El Yoyas': "Estoy temblando"

Fayna Bethencourt respira tranquila. Después de permanecer durante 19 meses en paradero desconocido, la Policía ha detenido a Carlos 'El Yoyas' en l'Anoia (Barcelona). Llevaba más de 365 días fugado de la Justicia pese a la condena firme de 5 años y 8 meses de cárcel por un delito continuado de maltrato a la exconcursante de Gran Hermano 2 y a sus dos hijos.

"Mi enorme alegría al conocer una noticia que llevaba esperando dos años. Por fin lo han detenido. Ya era hora. Saber que estaba libre me creaba un sentimiento de inseguridad absoluta. En estos momentos estoy con mi familia y voy a desconectar porque no paran de llamarme por teléfono. Ya hablaremos con más tranquilidad, pero me siento muy feliz. ¡Lo han cogido!", ha explicado la canaria a La Razón. Llevaba meses insistiendo en la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba y, ahora, se declara "en shock". "Estoy temblando", ha informado a Outdoor.

El rostro de GH temía que su ex reapareciera en cualquier momento. "Mi miedo a que ese hombre pueda aparecer por aquí y hacernos más daño que el que ya nos ha hecho a mí y a mis hijos. Es una sensación de angustia e inseguridad. No entiendo que siga en libertad, si se sabe la zona en donde se encuentra…", comentó en una entrevista reciente. Tras conocer la huida de El Yoyas, acudió al Defensor del Pueblo y, después, elevó su queja por escrito al Ministerio del Interior. "Lo hago por todas esas mujeres que están donde yo estuve", apostilló en su momento.

Carlos Navarro, detenido en Barcelona

En los últimos meses, 'El Yoyas' no solo había logrado burlar a la Justicia sino que había concedido varias entrevistas. Llevaba un año y siete meses esquivando el cerco al que estaba siendo sometido, riéndose incluso de la supuesta incapacidad de las Fuerzas del Orden para encontrarle. Pero la Policía Nacional le ha detenido este miércoles, sobre las 6.00 horas, en l'Anoia (Barcelona). Se encontraba en La Torre de Claramunt.

Navarro fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por maltratar de forma continuada a su exmujer, a la que conoció en 2001 en GH y con la que luego se casó. También fue condenado por maltratar a los dos hijos que tienen en común. El operativo para lograr su arresto ha sido dirigido por la sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional y ha contado con la colaboración de los Mossos d'Esquadra. La orden de detención dictada contra Navarro es por los delitos de violencia en el ámbito familiar, amenazas y malos tratos, según fuentes policiales

Hace 23 años, 'El Yoyas' ya fue expulsado por la organización de GH como consecuencia de su comportamiento violento hacia Bethencourt y hacia otro compañero, a los pocos días de empezar el programa. La sentencia que le declaró culpable es firme desde abril de 2022, pero en lugar de cumplir la pena, el maltratador decidió huir para evitar entrar en prisión. Contra 'El Yoyas' pesó también el testimonio de sus hijos, menores de edad, que declararon sobre las escenas de violencia.