El descorazonador pero imprescindible mensaje de Mercedes Milá a Fayna sobre El Yoyas

La detención de Carlos 'El Yoyas' en l'Anoia (Barcelona) después de permanecer durante 19 meses en paradero desconocido y, tras ser condenado a cinco años y medio de cárcel, ha traído consigo una oleada de reacciones a través de las redes sociales. Uno de los personajes públicos que más se han pronunciado sobre el tema ha sido Mercedes Milá, presentadora de Gran Hermano desde el año 2000 hasta 2015.

"Gran Hermano me dejó muchas escenas grabadas para siempre. De las más delicadas no he hablado nunca por respeto a los protagonistas, pero lo de hoy es diferente", ha comenzando explicando Milá en su cuenta de Instagram.

En su reflexión, la presentadora ha recordado que, cuando comenzaron los comportamientos violentos de El Yoyas, los responsables del reality lo expulsaron inmediatamente. "El amor de Carlos y Fayna fue una relación vivida minuto a minuto por los millones de espectadores que veían el programa con fruición y, por supuesto, por el equipo que lo hacíamos. Pero no tardaron en llegar los malos modos y las escenas violentas que obligaron a los responsables a expulsarlo de la casa", ha señalado.

Asimismo, la periodista ha admitido que no sabía el infierno que estaba viviendo Fayna hasta que juzgaron y condenaron a El Yoyas. Además, en su publicación, la autora de Lo que me sale del bolo ha tachado al acusado de ser "un maltratador de libro".

"Nunca supe del infierno que vivían Fayna y los niños. Lo supe cuando lo juzgaron y lo condenaron. Carlos Navarro era un maltratador de libro y, a pesar de eso, Fayna Bethencourt tuvo que luchar a brazo partido para que la justicia la escuchara, admitiera sus pruebas y la protegiera del padre de sus hijos", ha sentencia Mercedes Milá en su publicación.

La periodista ha terminado su escrito dirigiéndose a Fayna a quien ha dedicado unas sentidas palabras. "Ahora la alegría de saberlo en prisión es amarga pero es justa y sobre todo segura. Querida Fayna, qué grande has sido durante todo este tiempo eterno. ¡Nos has dado tantas lecciones a todos! Tus ojos azules han visto lo más negro del desamor y sin embargo has mantenido una dignidad asombrosa. Te dejo aquí mucho amor para ti y para los niños a los que conocí cuando eran muy pequeños en mi librería, donde su padre quería vender aquel libro de poesías", ha concluido la presentadora.

Así las cosas, después de que Fayna reaccionara a la detención de Navarro a través de sus redes sociales, Milá ya le mostró su respaldo con un alentador y emotivo mensaje el pasado jueves. "Como dice Ana Bernal, la dignidad, sinceridad y resistencia os ha hecho grandes. Tú, Fayna, eres tal ejemplo que todas las mujeres y muchos hombres hoy se alegran contigo y con tu familia. Te mando aquí mi mayor abrazo", escribió Mercedes en sus redes sociales en una seña de su compromiso con la lucha contra la violencia de género.