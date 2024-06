Carlo Costanzia se defiende tras la trifulca con un paparazzi en Ibiza: "No soy como me pintáis"

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia son los personajes más buscados del momento. Los jóvenes, que anunciaron el embarazo a bombo y platillo con una exclusiva muy bien pagada, se ha refugiado de la tormenta mediática en Formentera y allí les han pillado los paparazzis que hacen guardia en las Pitiusas. El italiano, que ha aprendido mucho del negocio desde que sale con la hija de Terelu Campos, plantó cara a uno de ellos y este jueves se han desvelado nuevos detalles del enfrentamiento.

Fue el propio Sergio Garrido quien destapó su rifirrafe con el actor en en el programa de Ana Rosa: "Hemos tenido una pequeña discusión", contaba el fotógrafo. El yerno de Terelu Campos le reprochaba a Garrido las "barbaridades" que dicen de él en la parrilla televisiva: "Te iba a decir... Dices cosas muy bonitas mías en la tele, ¿no?", preguntó el italiano. "Lo que dice la gente. Yo de ti no digo nada", le contestó Garrido.

Una conversación en alta mar donde Sergio y el novio de Alejandra Rubio intercambiaron dardos envenenados: "Bueno, yo te he visto decir cosas ahí, cuando quieras tú vienes y me las dices sin problema a la cara", continuó Carlo. "¿Me estás amenazando o qué?", preguntó el fotógrafo. El actor negó buscar conflictos y aseguró que como "dos personas adultas" podían mantener una conversación sobre las "muchísimas cosas" que el fotógrafo había dicho sobre él. Ante esto, Garrido le contestó: "Doy mi opinión como profesional, a lo mejor no te gusta".

El italiano insistió en que Garrido se había "ensañado mucho", aunque terminó por proponerle al paparazzi otro encuentro a solas para acercar posturas: "Que sepas que soy un buen chaval, que no soy lo que me pintáis ni mucho menos. Nada, decirte que como estoy aquí y tal, yo sé que es tu trabajo, y te vas a pasar aquí el día todo lo que puedas, si en un cierto momento ya...". Cabe recordar que Sergio Garrido llegó a asegurar que Carlo estaba detrás de aquella exclusiva que destapó su romance con la hija de Terelu Campos: "Él está totalmente involucrado en cómo se han hecho esas fotos", llegó a decir por aquel entonces.

Alejandra y Carlo comenzaron su relación el pasado mes de febrero, después de que él contactara con ella vía Instagram y le pidiera tomar un café. La química fue tal que él dejó a su novia y comenzó un nuevo romance con la nieta de María Teresa Campos. En marzo, este portal desveló en primicia que Alejandra había acudido a una farmacia para comprar varios test de embarazo. Ella lo negó. Por aquel entonces sus padres no sabían lo que se venía encima. Se enteraron de la noticia unas pocas semanas después. Tanto Terelu como Mar "fliparon", en palabras de los jóvenes, aunque se mostraron muy felices y les ofrecieron su ayuda de cara a esta nueva etapa que empiezan.