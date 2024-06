Quién es Laura Cascante, la novia de Rodri Hernández, jugador de la Selección Española en la Eurocopa 2024

En plena euforia por la Eurocopa 2024 son muchos los jugadores que se mantienen firmes para mostrar su valía en el campo. Entre ellos destaca la figura de Rodrigo Hernández, quien a sus 27 años ha llegado a destacar con su juego en el centro del campo español. El madrileño ha demostrado que es uno de los jugadores más resolutivos a la hora de la verdad, pero abanderando siempre la discreción más absoluta. A cuenta gotas han llegado los detalles sobre su novia Laura, sus estudios o el motivo por el que decidió no entrar en el mundo de las redes sociales.

A día de hoy se presenta como uno de los mejores recursos para que España se haga con la Eurocopa, pero sus inicios fueron bastante más duros. Iniciando su juego en el futbol sala pronto pasó a formar parte del equipo del Rayo Majadahonda, donde llamó la atención de gran variedad de clubes por su dominio de la pelota y su garra.

A sus tiernos 11 años daría el paso para incorporarse a la cantera del Atlético de Madrid y permaneció con ellos buena parte de su juventud. Finalmente, el club rojiblanco terminó por descartarlo, seguramente por un tardío desarrollo. "Él pegó el estirón más tarde. El padre es un hombre alto y la madre no es bajita. Sabíamos que estiraría; pero lo hizo ya en el Villarreal", relató el presidente del Rayo Majadahonda, Enrique Vedia.

En ningún momento se dio por vencido y prosiguió con su carrera deportiva. Cuando dio el estirón, ahora mide 1,90 metros, logró el empuje que necesitaba para confirmar su potencial. Fue fichado por el Manchester City, equipo con el que ahora juega bajo el mando de Pep Guardiola. Aunque su propio entrenador ha llegado a considerarlo como "el mejor mediocentro de Europa", el madrileño no pierde la cabeza y prosigue con su plan de compaginar estudios y deporte.

Los estudios universitarios de Rodri Hernández

Rodri Hernández no solo ha destacado como uno de los mejores centrocampistas de Europa, sino como un deportista singular que no apuesta todo a una sola carta. Desde el principio el jugador ha tenido claro que su pasión por el fútbol debía compaginarse con sus estudios. En este sentido, eligió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Jaime I de Castellón. "Cuando fichó por el City, todavía no había terminado la carrera, pero seguía estudiando a distancia y nadie sabe que a veces entre semana se cogía un avión a Castellón para hacer un examen, y se volvía a Manchester esa misma tarde", contó su íntimo amigo Ximo Miralles en declaraciones a Relevo.

Ha demostrado una disciplina que traslada a cada faceta de su vida. De este modo ha expresado su repulsa a la sobre exposición: "La fama no me llena. No me gusta ser extravagante", explicó en una reciente entrevista el motivo por el que nunca ha tenido redes sociales. Esta sencillez, sumada a la humildad y el respeto a la intimidad han sido los pilares que sus padres, Antonio, ingeniero, y Elena, directora de marketing, se han esforzado por inculcar tanto a Rodrigo como a sus otros dos hijos, Gonzalo y Álvaro.

Sin embargo, su principal apoyo es Laura, su pareja de toda la vida. Se conocieron en la residencia de la Universidad de Jaime I de Castellón. No tardó en surgir la chispa entre ambos y, aunque procuran mantenerse fuera de los focos, tampoco les da miedo hacer su vida de la manera más normal posible. Poco ha trascendido de la joven, más allá de que es médico de profesión y que comparte los ideales de su pareja.

? "No te queda mal, ¿eh? Esta es de oro, ¿eh?".



?? Rodri y su chica comparten la medalla. #UCLfinal #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/bdoQeKUxof — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) June 10, 2023