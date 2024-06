El apoyo de los vips a Lorenzo Caprile en el funeral de su hermana: de las infantas Elena y Cristina a Antonio Resines

Lorenzo Caprile (56) vivió el pasado 11 de abril uno de los días más difíciles de su vida. Su hermana Paola falleció de forma repentina, víctima de un infarto a los 67 años. El diseñador estaba muy unido a la interiorista, quien le animó a donar su colección al Museo del Traje. A comienzos del mes de junio se celebró su funeral, al que acudieron rostros conocidos de la alta sociedad española. Sin embargo, no ha sido hasta este martes cuando se han publicado las imágenes de la ceremonia.

La familia organizó su último adiós en la madrileña iglesia de San Fermín de los Navarros, y hasta ella se desplazaron amigos y seres queridos, entre quienes se encontraban, entre otras personalidades, las infantas Elena y Cristina.

Las hijas de don Juan Carlos y doña Sofía son muy cercanas al modista. De hecho, la pequeña confío en él para vestirse en su boda con Iñaki Urdangarin. Además, Caprile acudió a una de las sesiones del juicio del Caso Nóos para mostrar su apoyo a su amiga.

A su llegada al acto, las hermanas del rey Felipe VI charlaron con el juez del ya extinto Maestros de la costura, mostrándose cercanas y cómplices. Junto a ellas también estaba el actor Antonio Resines, que compartió besos y abrazos con los presentes. El intérprete y su mujer, Ana Pérez-Lorente, mantenían una estrecha amistad con los hermanos. Ágatha Ruiz de la Prada y Xandra Falcó también se presentaron en el último adiós a Paola.

La marcha de la decoradora fue un duro golpe para Caprile. "Ya jubilada, estaba muy contenta y se había retirado a un pueblo precioso en Cantabria", recordó su hermano. "Nos parecíamos mucho de carácter, me ha ayudado mucho en el taller. Ella fue quien me animó a donar mi colección al Museo del Traje y me ayudó a catalogarla hace dos años, el verano más feliz de mi vida. Se probaba los prototipos porque siempre tuvo un tipazo, me acompañaba a mis viajes, íbamos mucho de mercadillos, a los dos nos encantaba la moda vintage", explicó.

Paola era la tercera de los siete Caprile. Su pérdida se suma a la de otro hermano de Lorenzo, Emilio, el cuarto del grupo. Los hermanos Caprile son hijos del gran empresario italiano Mario Caprile, que emigró a España en los años 40 y fundó con su padre, Emilio, la conocida empresa Femsa. Los siete se criaron entre Puerta de Hierro y Laredo.