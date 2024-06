Famosos Los fans de Cristiano Ronaldo enloquecen: pagan hasta 1000 euros por verlo entrenar

Este viernes, el portugués participará en un entrenamiento abierto en la localidad alemana de Gütersloh previo al arranque de la Eurocopa 2024.

Se ofrecieron 6.000 entradas gratuitas que se vendieron en un minuto, tras lo que se inició una reventa inaudita que ha alcanzado cifras desorbitadas

Esta será su sexta Eurocopa, en la que quiere repetir el triunfo de 2016 junto a su selección: "Soñar es gratis", ha dicho

La pasión desbordada que levanta Cristiano Ronaldo no deja de sorprender. A punto de arrancar la que para él será su sexta Eurocopa -su primer partido será el 18 de junio, en un encuentro en el que Portugal se enfrentará contra República Checa-, el luso de 39 años sigue provocando auténticas locuras entre sus fans por verlo sobre el terreno de campo. Esta vez, el despropósito al que algunos han llegado ha sido pagar cifras de hasta casi tres ceros por acudir a ver un simple entrenamiento.

Es este próximo viernes 14 de junio cuando el equipo nacional portugués tiene programado realizar un entreno a puerta abierta en la localidad alemana de Gütersloh. Se les ocurrió ofrecer 6.000 entradas gratuitas y se desató la locura: en sólo un minuto los aficionados que querían ver a Cristiano y a su selección agotaron todas las localidades. De hecho, fueron más de 44.000 las personas que se quedaron en espera, sin la posibilidad de ver al portugués sobre el campo, por lo que quienes tenían su localidad ya confirmada vieron el negocio asegurado en la reventa.

El Ebay alemán, una plataforma llamada Kleinanzeigen, empezó a arder: hubo quien empezó a hacer negocio vendiendo dichas localidades por 100 euros, pero también detectaron que algunos usuarios colocaron un precio de salida bastante más alto, ofreciendo cuatro entradas por 1000 euros. "La ciudad de Gütersloh no tiene ninguna herramienta contra eso porque las entradas les fueron proporcionada por la UEFA y no están personalizadas", han dicho las autoridades locales ante las quejas, desentendiéndose del negocio que algunos están haciendo a costa de la pasión que levanta Cristiano.

No es de extrañar que los forofos del fútbol se rindan ante él conociendo sus logros: el portugués, que sigue con la camiseta amarilla del Al-Nassr de Arabia Saudita, es el máximo golpeador de fútbol internacional masculino con 128 goles en 204 partidos oficiales disputados. Este año, además, tampoco pierde la esperanza de volver a hacer historia en la Eurocopa: "Es bueno tener los pies en la tierra pero con el pensamiento en el cielo, que es soñar con la Eurocopa. Soñar es gratis", ha dicho el novio de Georgina Rodríguez, que espera ganar el campeonato como ya lo hizo en 2016, consciente además de que su tiempo como jugador ya está en descuento: "Sé que no me quedan muchos años en el fútbol. Y como dicen en España, cada año que pase y pueda continuar jugando es un regalo. Jugar después de los 35 o 36 es un regalo, y yo ya tengo 39 años, y cada año trato de disfrutarlo", ha dicho el futbolista, que ha destacado: "Estoy enamorado del fútbol. Cada partido es especial, imagínate en la Eurocopa con Portugal, te sientes orgulloso. Es un sueño, como cuando tenía 20 años".