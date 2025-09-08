Nos colamos en el primer día de universidad de la infanta Sofía: fotos con sus compañeros, clase de historia y look informal

Nueva etapa para la infanta Sofía. Tras graduarse el pasado mes de mayo de sus estudios de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, la hermana de la princesa Leonor ha comenzado este lunes 8 de septiembre su formación universitaria. Hay que recordar que la hija pequeña de los Reyes ha comenzado el grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y este primer año lo cursará en el Forward College de Lisboa (Portugal).

En su primer día, la infanta Sofía ha participado en varias dinámicas organizadas por la universidad, tal y como ha informado la propia escuela a través de sus redes sociales, con el objetivo de que todos los alumnos se conozcan mejor.

Los nuevos alumnos, incluida la infanta Sofía, también han disfrutado de una charla ofrecida por los fundadores de la universidad, una iniciativa con la que se espera guiar a los estudiantes para que su experiencia universitaria tenga mayor valor. "Nuestros estudiantes están aprendiendo la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo", ha explicado la Universidad a través de sus redes sociales.

Más allá de las mencionadas actividades, Sofía y el resto de los alumnos han disfrutado de un surtido de dulces y varios canapés como cortesía de bienvenida. Para integrar a los jóvenes que vienen de fuera, la institución académica ha ofrecido una clase de historia portuguesa.

Para su primer día de universidad, la hermana de la princesa de Asturias se ha decantado por un estilismo cómodo y muy juvenil compuesto por unos pantalones vaqueros y una camiseta crop en blanco.

La capital lusa será la residencia de la infanta Sofía durante el primer año de su formación universitaria. En los años siguientes, complementará sus estudios en París y Berlín.