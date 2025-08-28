Sofía, a un paso de Lisboa: quién es el fundador de la prestigiosa Universidad Forward College donde estudiará la infanta

Cuenta atrás para Sofía. La infanta ultima preparativos para mudarse a Lisboa. Allí, en el campus de la prestigiosa Forward College comenzará en septiembre el grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, de tres años, que completará en París y en Berlín. Tres capitales cercanas a Madrid, donde puede ir y venir cuando la agenda de los Reyes así lo requiera. Detrás de este institución está su fundador y presidente, Boris Walbaum. Los Reyes conocen bien su trayectoria porque en 2018 fue distinguido con el Premio Princesa de Girona 2018 por la asociación Article 1, con sede en París, cuyo objetivo es luchar contra la desigualdad de oportunidades y la discriminación.

Licenciado en Filosofía por la Universidad de la Sorbona, en Administración por la ESSEC Business School y en Administración Pública por la École Nationale d'Administration (ENA), Boris Walbaum cofundó y dirigió Article 1. Se trata de una organización benéfica en apoyo a jóvenes estudiantes de recursos desfavorecidos para facilitar su acceso a la educación superior. El nombre de la institución, Article 1, se inspira en el artículo 1 de la Constitución francesa, que proclama la justicia, igualdad, fraternidad y libertad. En 2018, en una gala presidida por los Reyes, esta organización recogió su Premio Princesa de Girona en categoría Internacional, por impulsar la empleabilidad de los jóvenes al margen de su origen social, económico o cultural, de gran impacto social, y por su modelo de gestión y financiación.

El objetivo último de la asociación cofundada por Boris Walbaum es contribuir a una sociedad donde la orientación, el éxito en los estudios y la integración profesional no dependan de los orígenes sociales, económicos y culturales de cada persona. Una sociedad más justa donde el éxito dependa de los vínculos sociales y del compromiso cívico.

La infanta Sofía ingresará en el Forward College, donde cursará un grado diseñado por la London School of Economics o el King's College de Londres. La institución ofrece a sus alumnos y alumnas habilidades para transformar las ideas en realidad en un programa de liderazgo que "incluye proyectos de la vida real y desarrollo personal", según se lee en la web. Comenzará la hermana de Leonor este grado a sus 18 años y lo concluirá a los 21 años.