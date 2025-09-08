Nueva visita de Felipe VI al hospital de Palma para arropar a su querido amigo Jaume Anglada

Felipe VI ha viajado hasta Palma de Mallorca para visitar a su gran amigo Jaume Anglada, que sufrió un grave accidente de tráfico el pasado 8 de agosto en la capital balear mientras circulaba en moto. El cantante dejó la UCI dos semanas después y, el pasado 26 de agosto, desde Informalia ya adelantamos cómo fue la discreta visita que recibió por parte del monarca, con quien había estado tan solo días antes del accidente en dos actos públicos.

El rey, según publicó este domingo Última Hora, ha vuelto a acudir al hospital de Son Espases, el centro donde está ingresado el cantante. El marido de la reina Letizia visitó a su amigo tanto el sábado como el domingo por la tarde.

Los caminos entre el artista y el padre de la princesa Leonor se cruzaron en el año 2000. El día 1 de agosto, ambos se reencontraron durante el recital que el músico ofreció en el Real Club Náutico de la isla. En el evento, los asistentes pudieron ver al rey cantando al unísono la canción Échame a mí la culpa, mientras se animaba a bailar, agitar los brazos y tararear al ritmo de la música.

Días después, el día 4, Anglada - que formó dúo con Carolina Cerezuela - estuvo presente en la tradicional recepción de Marivent, la misma en la que debutaron la princesa Leonor y la infanta Sofía. En este tiempo marcado por su estado de salud, Anglada ha pasado por quirófano en varias ocasiones y cuenta, en todo momento, con el incombustible apoyo de Pilar Aguiló, la madre de sus dos hijos.

Jaume Anglada en la recepción de Marivent