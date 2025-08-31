El Palacio de La Zarzuela inicia septiembre con cambios significativos en su organigrama interno. Este lunes 1 de septiembre, dos periodistas de larga trayectoria en televisión asumen responsabilidades clave en la gestión de la Casa de Su Majestad el Rey. Rosa Lerchundi Ariceta (San Sebastián, 1965) se incorpora como nueva directora de Comunicación, mientras que Marta Carazo Sebastián (Madrid, 1973) será la jefa de la Secretaría de la Reina. Ambas relevan a profesionales de peso y llegan con la tarea de reforzar la imagen pública de Felipe VI y la reina Letizia.

Como adelantábamos este sábado, los nombramientos de Lerchundi y Carazo, ambos avanzados hace semanas por Informalia, se publicaron en el Boletín Oficial del Estado, con la firma directa del Jefe del Estado, en virtud de lo que establece la Constitución de 1978 para los miembros civiles y militares de la Casa del Rey. La decisión refleja la plena discrecionalidad del monarca en la elección de su equipo más cercano.

Con estos fichajes, La Zarzuela refuerza la vertiente comunicativa de la institución, una apuesta que subraya la relevancia que el medio audiovisual y la gestión de la agenda pública han adquirido en la estrategia de la monarquía parlamentaria. El paralelismo con la propia trayectoria de doña Letizia, que abandonó la televisión hace 22 años para incorporarse a la Casa del Rey, resulta inevitable.

Marta Carazo, la agenda de la Reina

Carazo, con más de dos décadas en Televisión Española, asume la responsabilidad de organizar y coordinar la agenda institucional de la Reina Letizia. No es un reto menor: la periodista es apenas la tercera persona en ocupar este puesto, tras los largos veinte años de José Manuel Zuleta, duque de Abrantes, y la breve etapa de la abogada del Estado María Ocaña.

Su relación personal con la Reina añade un elemento de confianza. Ambas coincidieron en TVE hace un cuarto de siglo, antes de que Letizia Ortiz se convirtiera en consorte del heredero al trono. Carazo deberá gestionar no solo los actos de la Reina, sino también, previsiblemente, las primeras agendas institucionales de la princesa de Asturias y de la infanta Sofía, siguiendo la tradición del reinado anterior.

La periodista llega a La Zarzuela tras una sólida carrera: empezó en la información nacional de TVE, pasó por la sección de Economía, fue corresponsal en Bruselas entre 2020 y 2023 y, hasta junio pasado, presentó el Telediario de la noche. En 2009, precisamente, fue la encargada de cubrir la información sobre la Familia Real para la cadena pública, lo que le otorga un conocimiento profundo de la institución.

Rosa Lerchundi, la estrategia comunicativa

Si la labor de Carazo es organizar el día a día de la Reina, la misión de Rosa Lerchundi es aún más amplia y estratégica: cambiar la forma de comunicar de la Casa del Rey. Su nombramiento responde al deseo de imprimir mayor transparencia y fluidez a los mensajes de la institución, un camino que ya empezó a trazarse con la llegada del nuevo jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, diplomático y militar, en febrero de 2024.

Lerchundi es la segunda mujer en ocupar la Dirección de Comunicación, después de Asunción Valdés (1993-2003). Con 18 años al frente de la información nacional de Telecinco, ha gestionado momentos críticos como la abdicación de don Juan Carlos y la proclamación de Felipe VI. Su trayectoria incluye también etapas como corresponsal parlamentaria y política.

Un escenario complejo

La nueva directora se enfrenta a un calendario especialmente delicado. Las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez atraviesan un momento crucial, lo que convierte actos institucionales rutinarios en auténticos campos de minas. Esta misma semana, la presencia del fiscal general del Estado procesado, Álvaro García Ortiz, en dos citas con el Rey amenaza con incomodar el protocolo. Y a ello se suma la asistencia de la esposa del presidente, Begoña Gómez, a ceremonias de la Corona, pese a sus causas judiciales abiertas.

En los próximos meses, Lerchundi deberá gestionar con precisión actos simbólicos como la conmemoración de los 50 años de la proclamación de don Juan Carlos, la publicación de sus memorias —prevista para noviembre— y los próximos viajes de Estado a Egipto y China. También tendrá un papel relevante en la cobertura informativa de la formación militar de la princesa Leonor, que encara su última etapa en la Academia del Aire.

El reto de los bulos

Uno de los aspectos más delicados de la nueva etapa comunicativa es la gestión de la información no estrictamente institucional. La Casa del Rey se plantea cómo responder a los bulos y calumnias que circulan en redes sociales y algunos medios, especialmente aquellos cercanos al independentismo catalán. La incógnita es si, a partir de ahora, se limitarán a desmentir rumores o si se optará por la vía judicial para frenar ataques directos a la imagen de la institución.

Dos perfiles con bagaje y confianza

Al habla con profesionales y ex compañeros de Mediaset, todos sin excepción destacan su valía profesional y humana, así como su capacidad de liderazgo en entornos de alta presión. De Carazo se resalta también su conocimiento profundo de la Reina y de la dinámica institucional, lo que la convierte en una figura de confianza para la consorte y, por extensión, para el propio monarca.

Ambos nombramientos marcan un giro en la estrategia de la Casa del Rey, que pone el foco en reforzar su presencia mediática y en garantizar una comunicación más clara en un contexto político marcado por la polarización.

Con la llegada de Carazo y Lerchundi, La Zarzuela busca gestionar agendas y mensajes y cuidar la imagen de la institución frente a la desinformación y los desafíos de un tiempo en el que la monarquía sigue bajo el escrutinio constante de la opinión pública.