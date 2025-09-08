Felipe VI intervendrá en la Asamblea General de la ONU en el 80º aniversario de la Carta de Naciones Unidas

El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincidirán a finales de septiembre en Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. En esta ocasión, será el jefe del Estado quien tome la palabra en nombre de España, un gesto poco habitual en la diplomacia española y que cuenta con el aval expreso de La Moncloa.

La cita de este año tiene un carácter especial: se conmemora el 80º aniversario de la Carta fundacional de la ONU, aprobada tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de preservar la paz y la seguridad internacionales. El Rey ha querido estar presente en un foro de esta relevancia, en un momento en que España también se prepara para celebrar el 50º aniversario del restablecimiento de la monarquía parlamentaria, el próximo noviembre.

Felipe VI y Pedro Sánchez, en Palma el pasado 29 de julio

Felipe VI ya participó en la Asamblea en 2014, 2015 y 2016, pero ésta será la primera vez que lo haga durante el mandato de Pedro Sánchez. Además, en 2020 intervino de forma telemática en el 75º aniversario de Naciones Unidas, con un mensaje en el que subrayó el compromiso de España con el multilateralismo.

Sánchez, por su parte, mantendrá la agenda de reuniones bilaterales y contactos diplomáticos que tradicionalmente se celebran en los márgenes de la Asamblea, aunque en esta ocasión no será él quien se dirija al pleno. El viaje del presidente se extenderá a lo largo de toda la semana, mientras que la presencia del monarca en Nueva York será más breve y con un programa aún por definir.

Por ahora, no se ha confirmado si otros países con monarquías parlamentarias optarán por una fórmula similar, pero la intervención de Felipe VI en el atril de la ONU marcará un hito en la proyección internacional de la Corona española en un año cargado de simbolismo histórico.