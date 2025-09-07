Leonor y Sofía, unidas por un pacto secreto mientras toman rumbos distintos: la infanta comienza este lunes la universidad en Lisboa

Apenas quedan unas horas para que la infanta Sofía comience su etapa universitaria en Lisboa —más adelante también pasará por París y Berlín—. La hija menor de Felipe VI y doña Letizia se incorpora este lunes 8 de septiembre al campus portugués de la prestigiosa Forward College, donde estudiará el grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Mientras tanto, su hermana, la princesa Leonor, continúa con su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier, la última etapa de su preparación como futura heredera al trono. De nuevo, las hermanas han tomado rumbos distintos este septiembre, por lo que no se verán tanto como les gustaría. Sin embargo, según han adelantado este domingo en D Corazón, ambas habrían sellado un pacto secreto para mantenerse unidas pese a la distancia.

"Este año, las hermanas han llegado a un pacto, el pacto de las hermanas, podríamos llamarlo", ha explicado el periodista Alberto Guzmán en el programa de La 1. Según ha contado, Leonor y Sofía se han prometido llamarse todos los días, aunque ese compromiso dependerá de la agenda y las obligaciones de cada una. Especialmente de la princesa, que se rige por la disciplina militar y no cuenta con la misma libertad que su hermana. "Sofía no tiene la logística de Leonor, que solo podrá usar el teléfono dos horas al día", ha apuntado Guzmán.

Leonor ya arrancó con sus obligaciones como heredera el pasado 1 de septiembre, enfundada en el uniforme azul del Ejército del Aire y también en el mono caqui de vuelo, con el que dio sus primeros pasos en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier. Fue su primer día en el centro militar donde aprenderá a pilotar, siguiendo los pasos de su padre, Felipe VI, y de su abuelo, don Juan Carlos. La princesa ya ha completado su paso por el Ejército de Tierra y, en julio, culminó su formación en la Armada tras siete intensos meses de periplo a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano.

La princesa Leonor

Será este lunes 8 cuando la infanta dé sus primeros pasos en la universidad. Aunque las clases no arrancan hasta el 22 de septiembre, la nieta del rey emérito pasará toda esta semana adaptándose al campus y a su nueva rutina. Según apunta El País, Sofía había mostrado interés inicialmente por la carrera de Artes Liberales, pero tras una conversación con sus padres decidió cambiar de rumbo y finalmente se decantó por Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el extranjero.

De esta manera, podrá regresar a España siempre que la agenda de sus padres, los Reyes, lo requiera. El curso 2026/2027 estudiará en París y, finalmente, en Berlín. Aunque las clases se imparten en inglés, la hermana de Leonor podrá aprovechar para perfeccionar idiomas. Los estudios de Sofía en Lisboa cuestan a Felipe VI y Letizia 18.500 euros, este es el precio del primer curso para alumnos de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Reino Unido. A ello se suma el coste de la residencia, que varía entre 590 y 690 euros al mes. Al igual que sus compañeros, la infanta se alojará en la residencia de estudiantes del campus, situada en Benfica, a unos 30 minutos en metro del centro académico.

Infanta Sofía