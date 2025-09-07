El cara a cara entre Carlos III y Enrique, en el aire por el egoísmo de los Sussex

El príncipe Harry, prepara una agenda intensa durante su próxima visita al Reino Unido, en la que combinará compromisos solidarios con la posibilidad —aún incierta— de un encuentro con su padre, el rey Carlos III. La visita adquiere un matiz especial por coincidir con la conmemoración del tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II, su abuela.

El lunes 8 de septiembre, Harry asistirá a los Premios WellChild en Londres, una cita que ha apoyado de manera constante desde 2007. Esta organización, dedicada a brindar apoyo a niños gravemente enfermos y a sus familias, se ha mantenido entre las causas que el príncipe conserva desde que renunció a sus funciones como miembro activo de la familia real en 2020, junto a su esposa Meghan Markle. En la ceremonia, Harry ofrecerá un discurso y entregará el galardón al "Niño más inspirador" en la categoría de 4 a 6 años, reforzando su vínculo personal con una iniciativa que ha descrito en múltiples ocasiones como una fuente de inspiración.

El martes 9 de septiembre, el duque se trasladará a Nottingham para participar en un evento organizado por la organización benéfica Children in Need, donde anunciará una importante donación destinada a programas juveniles. El acto tendrá lugar en el Community Recording Studio (CRS), espacio que impulsa el talento artístico local y fomenta la inclusión social. Allí se reunirán diversas entidades, entre ellas CRS, Epic Partners y Coach Core, que trabajan en la prevención de la violencia juvenil y en la creación de oportunidades mediante el deporte, la música y las artes creativas.

La jornada incluirá una reunión privada con representantes de Children in Need, la comisaría de policía y líderes comunitarios, así como conversaciones informales con jóvenes que Harry ya ha conocido en visitas previas. Además, el duque disfrutará de actuaciones en directo de artistas locales y recorrerá las instalaciones antes de dirigir unas palabras al público asistente.

El regreso de Harry a territorio británico también revive las especulaciones sobre un posible reencuentro con el monarca. La última vez que se vieron fue en febrero de 2024, cuando Harry viajó brevemente a Londres tras conocerse el diagnóstico de cáncer de su padre. Sin embargo, sus posteriores estancias, incluidas las celebraciones por el décimo aniversario de los Juegos Invictus en junio y los premios WellChild de 2023, no incluyeron encuentros privados entre ambos.

La relación entre el duque y el soberano ha estado marcada por la distancia desde que Harry y Meghan se establecieron en Estados Unidos, aunque fuentes cercanas sugieren que podría estar gestándose un acercamiento. En este contexto, la presencia de Harry en actos públicos vuelve a colocar el foco no solo en sus causas solidarias, sino también en las dinámicas familiares de la Casa Real británica.

En un comunicado difundido por la organización WellChild el 28 de agosto, el príncipe expresó: "Siempre es un privilegio asistir a los Premios WellChild y conocer a los increíbles niños, familias y profesionales que nos inspiran con su fortaleza y espíritu". Palabras que reflejan la constante prioridad que el duque otorga a estas iniciativas, incluso en medio de la incertidumbre que rodea su vínculo con la familia real.