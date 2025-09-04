Froilán se despide del verano antes de regresar a Abu Dabi con un fiestón en Ibiza y una misteriosa acompañante

Froilán no perdona una buena fiesta. Aunque vive en Abu Dabi bajo el regazo de su abuelo don Juan Carlos, el hermano de Victoria Federica ha hecho este verano múltiples escapadas a nuestro país y, en consecuencia, ha disfrutado de múltiples celebraciones a altas horas de la madrugada.

La última ha sido a finales de agosto en Ibiza, la isla donde esta temporada estival ya ha protagonizado alguna que otra polémica. En este contexto, este jueves, desde Y ahora Sonsoles han emitido varias imágenes del hijo de la infanta Elena disfrutando de una fiesta más en la isla pitiusa.

En las instantáneas vemos al joven disfrutando de la noche e intentando pasar desapercibido con una gorra y unas gafas de sol. Mientras baila al ritmo de la música, Froilán está acompañado de lo que parece que es una íntima amiga, ya que esta le sorprende abrazándolo por detrás, una muestra que deja entrever la confianza que hay entre ambos.

A pesar de ser miembro de la familia real y de la atención constante de los medios, Froilán permanece en la fiesta hasta que termina. Antes de irse, el joven enciende su teléfono móvil, tal y como han asegurado desde el mencionado espacio.

Las imágenes de esta nueva fiesta del nieto más polémico de Juan Carlos I llegan tan solo unos días después de conocer que estuvo presente en el festival de música electrónica Aquasella, celebrado en Coviella (Cangas de Onís), en el que se interpusieron 500 denuncias y un total de seis personas fueron detenidas. Hay que destacar que el hermano de Victoria Federica no se vio envuelto en ninguna de estas situaciones.