Este pasado miércoles se confirmó la ruptura de Juan Urquijo (26), hermano de Teresa Urquijo —esposa de José Luis Martínez-Almeida—, con Irene Urdangarin (20), con quien mantenía una relación desde la primavera de 2024. A pesar de ello, la sobrina del rey Felipe VI y el cuñado del alcalde de Madrid han disfrutado de su verano viajando juntos; de hecho, su última escapada fue a finales de julio a Galicia, donde ambos acudieron a la exclusiva fiesta organizada por Allegra Hohenlohe, bisnieta de la duquesa de Medinaceli, en el Pazo de Oca.

Fue en tierras gallegas donde comenzaron a resurgir los rumores de crisis. Cabe recordar que mantenían una relación a distancia —él vive en Madrid, mientras ella estudia en Londres—, un factor que, según aseguró la revista Hola hace unos días, habría sido la principal causa de su ruptura.

Ahora han salido a la luz nuevos detalles de aquel día. Según apuntan varios testigos vieron a la hija de la infanta Cristina muy arropada por sus amigos, e incluso existe una foto en la que aparece Juan, especialmente triste, posando junto a su grupo de amigos y sin Irene a su lado. De hecho, la instantánea fue compartida en redes por la prima de Victoria Federica. Semanas después se ha terminado confirmando la ruptura, una decisión que no ha sido nada fácil para ninguno de los dos.

Comparten vínculos familiares

La abuela materna de Juan, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, es prima hermana del rey Juan Carlos. Sin embargo, pese a tenerse calados de siempre, fue en otoño de 2023 cuando gracias a los hermanos de Irene, que son amigos de Juan, se volvieron a unir. Juan Urquijo también hace buenas migas con Victoria Federica, una de las grandes confidentes de Irene a pesar de que ambas primas son como el día y la noche. Todo queda en familia.

Él, como decíamos, reside en Madrid, donde trabaja para el empresario Javier Corsini, y ella en Londres, donde estudia Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos en Oxford. La asistencia de ambos a eventos familiares tan importantes como el 87 cumpleaños del rey Juan Carlos en enero o el 90 cumpleaños de Piru Urquijo, abuela de Juan, hacía ver que las intenciones de ambos para que la relación siguiera consolidándose eran serias. Pero no ha podido ser. Ahora, es Irene la que se refugia en su familia y piensa ya en el nuevo curso escolar. Juan, mientras tanto, también encuentra consuelo en sus amigos y, por supuesto, en familiares como su hermana y su cuñado.