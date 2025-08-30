La princesa María Carolina de Liechtenstein da el "sí, quiero" al banquero venezolano Leopoldo Maduro Vollmar en la gran boda royal del verano

Suenan campanas en Liechtenstein. La princesa María Carolina, de 28 años, nieta del soberano Hans-Adam II y considerada la royal más rica de Europa, ha dado el "sí, quiero" al banquero venezolano Leopoldo Maduro Vollmar, de 34, en una ceremonia religiosa celebrada este sábado en la Catedral de San Florián, en pleno corazón de la capital principesca.

La princesa María Carolina de Liechtenstein

El enlace ha congregado a numerosos liechtensteinianos a orillas del Rin, deseosos de ver a su princesa subir la escalinata de la imponente iglesia neogótica, engalanada para la ocasión con una larguísima alfombra azul y un arco floral en la entrada, acompañado por centros en la subida. La hija del príncipe Luis de Liechtenstein y de la princesa Sofía de Baviera ha deslumbrado con un vestido de tul, plumeti y encajes, de corte sirena con falda suelta y escote barco. Ha completado su look nupcial con un clásico velo y una tiara de diamantes que, a modo de corona, le dio una elegancia más royal. Ha llegado del brazo de su padre, que ha ejercido como padrino flamante.

La ceremonia se ha celebrado en la Catedral de San Florián

El novio, por su parte, ha apostado por el chaqué clásico en tono gris espacial, acompañado de pantalón de rayas negras y corbata a juego.

La princesa María Carolina y su marido Leopoldo Maduro Vollmar

La princesa María Carolina no forma parte de la línea de sucesión al trono, ya que la ley sálica da prioridad a los hombres. Aún así, ostenta los títulos de princesa y condesa de Rietberg. Es una gran apasionada de la moda, comenzó su carrera profesional en la industria tras formarse en dos de las escuelas de diseño más prestigiosas del mundo, la Parsons School of Design, tanto en París como en Nueva York.

Su ya marido, Leopoldo Maduro Vollmar, es venezolano, nacido en Caracas, y uno de los empresarios y banqueros más destacados del país. Su carrera lo llevó a Londres, donde vive actualmente, y fue allí donde conoció a la princesa María Carolina. Su madre, Sofía Vollmer, es heredera de Ron Santa Teresa, la marca de ron más famosa de Venezuela, mientras que su padre, Francisco Maduro —sin ningún vínculo con el dictador Nicolás Maduro—, es un experimentado empresario financiero con una larga trayectoria en el sector.