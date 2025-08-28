La Casa Real de Noruega comienza la cuenta atrás para enfrentar uno de los mayores escándalos de toda su historia. El hijastro del príncipe Haakon, heredero al trono, se sentará en el banquillo de los acusados por haber cometido 32 presuntos delitos de índole sexual, cuatro de ellos violaciones a mujeres bajo los efectos de las drogas. La fecha para el juicio ha sido desvelada este jueves: el próximo 3 de febrero.

Ha sido su propia abogada, Ellen Holager Andenæs, la que ha informado al del medio noruego Nettavisen. El juicio contra Marius Borg, hijo de Mette-Marit, tendrá lugar en el Tribunal de Distrito de Oslo entre el 3 de febrero y el 13 de marzo. Un total de seis semanas de procedimiento en el que habrá una audiencia por cada día, es decir, 24 sesiones. El resultado podría ser catastrófico para la Corona.

La Fiscalía cerró la investigación en junio y la acusación se presentó en firme el pasado día 18. Incluye el testimonio de más de 60 personas y cientos de miles de archivos multimedia y mensajes. El ministerio público explicó en una rueda de prensa que hay documentación y pruebas suficientes para declarar culpable a Marius: "Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años". El portavoz aseguró, además, que la relación del acusado con la familia real no supone ningún privilegio para él.

Hasta diez años de prisión

El relato de la Fiscalía es aterrador. Afirman que Marius habría llevado a cabo, supuestamente, cuatro violaciones desde el año 2018. La primera en su apartamento de Skaugum, cuando solo tenía 21 años; mantuvo sexo con una mujer drogada y lo grabó todo. La segunda ocurrió en Lofoten en 2023; la víctima, una mujer que conoció a Marius esa misma noche. Tras mantener relaciones sexuales consentidas, Marius la forzó mientras dormía y lo grabó. El tercer delito se cometió en Skillebekk, Oslo, en marzo de 2024, y el cuarto en Tøyen, Oslo, en noviembre de 2024, ambos con el mismo patrón que en las dos anteriores: mujer dormida y dispositivo de grabación.

La policía ha investigado imágenes que involucran hasta a 16 mujeres diferentes, pero muchos de los casos han sido sobreseídos por prescripción o por el estado de las pruebas. La policía ha encontrado "una gran cantidad de películas e imágenes" que muestran la intimidad "de varias mujeres" al registrar los teléfonos móviles y otros soportes de datos del hijo de Mette Marit.

La relación de delitos que presenta la Fiscalía pone los pelos de punta: un caso de violación con coito, dos casos de violación sin coito, cuatro casos de conducta sexualmente ofensiva, un caso de abuso en relaciones cercanas, dos casos de lesiones corporales, un caso de daño malicioso, un caso de amenazas, cinco violaciones de orden de restricción, un caso de abuso sexual por parte de un agente de policía y cinco infracciones de tráfico. Marius Borg se enfrenta, por todo ello, a diez años de prisión.