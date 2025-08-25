Eva Sannum compara las presiones que recibió con las de Meghan Markle y explica por qué rompió con don Felipe: "Contenta de no haberme convertido en reina"

Han pasado 25 años desde que se conoció uno de los romances más comentados de la historia de la Casa Real: la relación entre el entonces príncipe de Asturias y la modelo noruega Eva Sannum. Un noviazgo oficializado por la asistencia de Felipe de Borbón con ella a una boda de la realeza, dejó huella en la memoria colectiva de los españoles. La imagen que selló esa historia se produjo el 25 de agosto de 2001, cuando ambos acudieron juntos a la boda del príncipe Haakon de Noruega y Mette-Marit. Las cámaras captaron sin ambigüedad al príncipe y su novia entrando juntos a uno de los eventos más mediáticos de la realeza europea.

Desde entonces, Eva Sannum mantuvo un perfil extremadamente bajo. Ni entrevistas exclusivas, ni portadas, ni revelaciones sobre su historia con el heredero. Y eso que recibió cheques en blanco para hacerlo. Pero ese silencio no podía durar siempre. En una reciente conversación con el periódico noruego Aftenposten, la antecesora de Letizia en el corazón del actual rey ha roto su silencio con una mezcla de sinceridad, elegancia y distancia: "Llevo muchos años evitando usar esta vieja historia. Puede parecer un poco arrogante, pero no quiero que nadie piense que hablo de mi pasado con la prensa y del príncipe, o que doy una entrevista porque echo de menos ser el centro de atención".

Eva Sannum y Felipe VI en la boda del príncipe Haakon de Noruega y Mette-Marit

Eva Sannum vive actualmente en Oslo, junto a su marido, Torgeir Vierdal, y sus dos hijos, de 10 y 13 años. Tiene su propia agencia de publicidad y recorre Noruega dando charlas sobre comunicación, gestión de imagen y salud mental. Su vida está lejos del foco mediático, y más aún, de la monarquía. Lejos de mostrar nostalgia, Sannum lanza una reflexión rotunda: "Estoy muy contenta de no haberme convertido en reina".

Presiones externas

La noruega no esconde que las presiones externas jugaron un papel fundamental en la relación: su condición de modelo, sus campañas publicitarias anteriores e incluso su procedencia extranjera no encajaban con lo que se esperaba para una futura reina de España, después de, por ejemplo, haber hecho pases de moda después lencería femenina con Ania Iglesias (del primer Gran Hermano). La frialdad con la que fue recibida por don Juan Carlos y doña Sofía, según diversos expertos en Zarzuela, fue una barrera infranqueable.

Una de las revelaciones más destacadas de la entrevista fue su empatía con la duquesa de Sussex, Meghan Markle. Tras ver su entrevista con Oprah Winfrey, Sannum se sintió profundamente identificada: "Venir de algo completamente diferente, formar parte de una familia tan especial… Como muchos han señalado, tal vez Harry debería haberle informado sobre eso". Sus palabras muestran que, aunque los contextos sean distintos, los desafíos de integrarse en una institución tan rígida son universales.

Rechazó ofertas millonarias

Eva asegura que, durante años, recibió ofertas millonarias para hablar de su relación con don Felipe. Pero siempre dijo que no. "Nunca quise que se pensara que echaba de menos aquella vida, o que quería sacar provecho de algo que marcó, sin duda, mi pasado y mi presente". Para muchos, siempre estará ligada a aquel príncipe alto y tímido, heredero de una de las casas reales más antiguas de Europa, pero ella ha preferido pasar página.

Sannum reveló que conoció al entonces príncipe en 1996, cuando vivía en Madrid. Su relación fue completamente privada hasta que la exposición mediática se hizo inevitable. Uno de los momentos más tensos fue cuando se filtraron imágenes de ambos frente al Taj Mahal, en India. "Eran fotos de mi álbum privado. Fueron robadas. Se sospechaba que muchos, incluida yo, las habían filtrado. Años después, la persona que las robó me escribió una carta para aliviar su mala conciencia", relató.

Sobre las razones exactas de la ruptura no quiso dar detalles, pero sí dejó claro que no se arrepiente. "La gente probablemente piensa que me perdí una vida con yates y champán. Pero no se dan cuenta de que es agotador. Es una vida llena de limitaciones".

Eva dirige hoy una empresa y también habla con convicción sobre salud mental y presión mediática. En una de sus conferencias, afirmó: "No se deberían ocultar detalles que sean embarazosos y que pudieran ser descubiertos después". Una frase que, aunque general, parece contener referencias a su propia experiencia.

En más de una ocasión ha remarcado la importancia de rodearse de personas adecuadas y no caer en el rol de víctima. "Eso puede volverse en tu contra con el paso del tiempo", afirmaba. Palabras que reflejan la madurez de alguien que vivió en silencio una historia de amor real, pero sin final feliz, y que hoy prefiere mirar al presente sin nostalgia.