Con puerto privado y vistas al Egeo: así es la exclusiva mansión en la que descansan Felipe y Letizia gracias a Guillermo y Máxima de Holanda

Los reyes de España disfrutan ya de sus vacaciones privadas tras su habitual paso por Mallorca. Zarzuela no desvela la localización de la familia real por cuestiones de seguridad y por tratarse de un viaje no oficial, pero no es ningún secreto que a Felipe y Letizia les encanta viajar a Grecia. Aquí les sitúan, un año más, varios medios nacionales e internacionales. People afirma este lunes que este año repiten estancia en la residencia de sus homólogos holandeses, Guillermo y Máxima, con los que mantienen una buena relación de amistad.

Se trata de una lujosa villa situada en el Peloponeso, con excepcionales vistas al mar Egeo. Tiene 4.000 metros cuadrados y está ubicada en el pueblo de Doroufi, en una privilegiada zona donde también han veraneado personalidades como el presidente ruso Vladimir Putin o el actor Sean Connery. En 2012, los reyes de Holanda la compraron por cuatro millones y medio de euros y hoy está valorada en casi cinco millones de euros. Rodeada de olivos, se mantuvieron varias partes de la construcción original, pero le agregaron algunas mejoras como un muelle y puerto privado, además de una vivienda para los guardaespaldas. Las reformas generaron una gran polémica por las protestas de los grupos ecologistas, pero el gobierno avaló a la familia real holandesa.

La planta baja cuenta con una habitación principal con un baño y jacuzzi. En el mismo piso, hay una sala de estar de 100 metros cuadrados, un comedor, una cocina y un baño para las visitas, todo de gran tamaño. En la primera y en la segunda planta, hay otros dos dormitorios, con sus respectivos cuartos de baño, y una sala de juegos. Además, la finca incluye una piscina y una cancha de tenis.

Desde aquí, Felipe y Letizia siguen muy pendientes de las noticias que reciben sobre el estado de salud de su gran amigo Jaume Anglada, atropellado hace unos días en Palma mientras circulaba con su moto. El impacto le provocó un traumatismo craneoencefálico grave, así como fracturas en mandíbula o cadera. El cantante se encuentra en coma inducido y poco a poco le van despertando aunque, por el momento, no responde positivamente a los estímulos externos. En los próximos días se han programado distintas intervenciones quirúrgicas y los médicos advierten que su recuperación será "muy larga".