Los duques de Sussex preparan un homenaje sorpresa a Lady Di por el 30 aniversario de su muerte: todos los detalles

Hace apenas una semana, los duques de Sussex renovaban su contrato con Netflix, y lo cierto es que el acuerdo trae novedades que podría repercutir todavía más en su cuenta a final de temporada. La más llamativa: se trata de un contrato de opción preferente, lo que significa que Netflix podrá revisar primero cualquier nuevo proyecto antes de que Harry y Meghan lo lleven a otras plataformas. Y entre esos proyectos ya se asoma uno muy especial: un documental sobre la princesa Diana, tal y como adelanta el diario británico The Sun.

Según explican, el príncipe Harry planea participar en un biopic de su madre para conmemorar el 30 aniversario de su muerte, que será en 2027. "Si Harry quiere hacerlo, Netflix lo aceptaría encantado", confiesa una fuente del gigante audiovisual al citado medio.

Este nuevo proyecto supondría un aliciente para mejorar la presencia (y el éxito) de los duques en la plataforma roja, que además, podría contar con el testimonio, a viva voz, de Harry relatando cómo vivió la pérdida de su madre Diana de Gales cuando tan solo tenía 12 años.

Los Sussex comenzaron su andadura en Netflix en 2022 con Harry & Meghan, la docuserie de seis episodios sobre su vida que sacudió los cimientos de Buckingham Palace. Ese mismo año produjeron Líderes de nuestro tiempo, donde varias personas comprometidas con cambiar el mundo comparten sus inspiradoras historias, y Corazón de Invictus, que sigue a seis participantes de los Juegos Invictus, creados por Harry de Inglaterra. En 2024 produjeron Polo, donde se muestran los entresijos de este deporte que practica el príncipe, y este año llegó Con amor, Meghan, el programa de estilo de vida de la duquesa, que estrenará una segunda temporada próximamente. Además, ya preparan un especial navideño y el documental Masaka Kids, A Rhythm Within, sobre los niños huérfanos en Uganda que se estrenará a finales de año.