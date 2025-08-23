Meghan Markle sorprende con un vídeo del príncipe Harry surfeando y lanza un dardo inesperado: "Interrumpimos su programación..."

Mientras en Estados Unidos muchos niños ya han vuelto a las aulas, Meghan Markle y el príncipe Harry exprimen los últimos coletazos del verano surcando el mar. La duquesa de Sussex ha sorprendido a sus seguidores al compartir un vídeo del hermano del príncipe Guillermo subido a la tabla y deslizándose sobre las olas como un auténtico profesional del surf.

Un pasatiempo que el príncipe disfruta desde hace años y que ahora Meghan ha querido presumir en redes. "Interrumpimos su programación regularmente programada para traerles este importante mensaje", ha escrito la actriz de Suits, en un claro dardo que no ha pasado desapercibido por sus más de 4 millones de seguidores en Instagram.

Hace apenas una semana, los Sussex reaparecían para desvelar los detalles de su renovado acuerdo con Netflix, la plataforma que ha multiplicado su fama en los últimos años gracias a varias producciones millonarias. Un contrato con el que ya se han embolsado 100 millones de dólares y que, además, trae consigo una novedad de gran calado: estarían trabajando en un documental sobre la princesa Diana para conmemorar el 30 aniversario de su muerte, según adelanta el diario británico The Sun.

Renuevan contrato con Netflix

El nuevo contrato incluye algunas novedades. La más importante de todas es que será un acuerdo de opción preferente, es decir, que Netflix podrá evaluar los nuevos proyectos antes de que Harry y Meghan los presenten a otras plataformas si así lo desean. Asimismo, confirman ya una segunda temporada de Con amor, Meghan, la docuserie de lifestyle de la duquesa, un especial navideño y el documental Masaka Kids, A Rhythm Within, sobre los niños huérfanos en Uganda que se estrenará a finales de año.